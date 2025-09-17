Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 17 de septiembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este miércoles 17 de septiembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas afectadas

Ciudad

  • – En calle General Plantamura, en las cercanías de Boulogne Sur Mer. De 8.00 a 10.00 h.

Guaymallén

  • – En la intersección de calles Godoy Cruz y La Purísima y zonas Aledañas; Buena Nueva. De 17.00 a 19.00 h.

  • – Entre calles Silvano Rodríguez, Bolivia, Tomás Godoy Cruz, Ecuador y adyacencias; Villa Nueva. De 9.45 a 12.45 h.

Las Heras

  • – En la Ruta N°7, hacia el este del Campamento de Vialidad Nacional y zonas aledañas; Uspallata. De 11.00 a 15.00 h.

  • – En calle Las Lágrimas y adyacencias; Capdeville. De 9.00 a 13.00 h.

Luján de Cuyo

  • – Entre calles Lencinas, Alfredo Bufano, Richieri, Gascón y zonas aledañas. De 9.15 a 11.15 h.

  • – Entre calles Los Peralitos, Alelí, Mampú Lien, Viamonte y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En calles Proyectadas J390 y J391, hacia el sur de El Remanso; Anchoris. De 14.30 a 18.30 h.

  • – Entre calles Bufano, Lencinas y Libertad. En el barrio Alto Luján II y zonas aledañas. De 11.30 a 13.30 h.

  • – En calle Los Aromos, hacia el este de Viamonte; Chacras de Coria. De 9.00 a 12.00 h.

Maipú

  • – En calle Rivadavia, entre Los Valencianos y Mina de Oro. En calles Santa Virginia y Mina de Oro, hacia el oeste de Rivadavia; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la Ruta Provincial N°14, entre calles Furlotti y Gardella. En calle Mercuri, hacia el norte de Ruta Provincial N°14. En calle Proyectada I374 y adyacencias; Barrancas. De 9.45 a 13.45 h.

Tunuyán

  • – En la intersección de calles Miguel Silva, Steindl y Quintana y adyacencias; Las Pintadas. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Las Pintadas, hacia el este de Steindl; Las Pintadas. De 9.30 a 13.30 h.

  • – Entre calles Aristóbulo del Valle, Democracia, Suárez y Julio Argentino Roca. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles Arroyo, Quiroga, Ejército de Los Andes y callejón Mora; Rama Caída. De 8.40 a 12.40 h.

  • – Entre calles Ejército de Los Andes, Gutiérrez, La Bodega y callejón Agrario; Rama Caída. De 15.00 a 19.00 h.

  • – Entre calles Oliva, Jara, La Dormilona y Camino a Soitué; Jaime Prats. De 15.30 a 18.30 h.

  • – En calle Tiburcio Benegas, entre Los Nogales y Los Blancos; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Moreno, entre Sardi y Pedro Espasandín. De 12.30 a 16.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Edemsa brindó recomendaciones frente a los cortes de luz.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilio

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

Chile celebra sus fiestas patrias y miles de turistas llegarán a la Provincia de Mendoza. 
Ya cruzaron más de 4.000 turistas

El operativo en el Paso Internacional Los Libertadores por las fiestas patrias de Chile

Por Pablo Segura
¿Por qué no aparezco en el Padron Electoral?
VOTACIÓN

¿Por qué no aparezco en el Padron Electoral?

Por Sitio Andino Política
El accidente vial de Maipú ocurrió en la madrugada. 
una pareja herida

Terrible accidente vial en una rotonda de Maipú

Por Pablo Segura