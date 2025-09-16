Marcha universitaria: dónde habrá cortes y desvíos de tránsito este miércoles

Embed - Universidad Nacional de Cuyo en Instagram: "La UNCUYO marcha: así será la movilización del 17 de septiembre En el marco de una nueva marcha en defensa de la educación pública, invitamos a la comunidad universitaria y a todos los mendocinos a la movilización que se desarrollará este 17 de septiembre. La concentración será a las 15hs en el ingreso al Campus de la UNCUYO. Desde allí, a partir de las 16hs, nos desplazaremos por Carlos Lencinas, para continuar por Juan B. Justo y luego por Avenida Las Heras hasta Mitre, donde doblaremos hacia el sur para llegar a Plaza Independencia."

