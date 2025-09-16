Marcha universitaria: dónde habrá cortes y desvíos de tránsito este miércoles

La huelga comenzará a las 15 con una concentración en el ingreso al campus de la casa de estudios y a las 16 comenzará el recorrido hacia el centro mendocino. Continuará por calle Carlos Lencinas, luego por Juan B. Justo y Avenida Las Heras hasta Mitre, para finalmente llegar a la Plaza Independencia, donde se desarrollará el acto central desde las 17.
La municipalidad capitalina comunicó que habrá inspectores municipales de tránsito a lo largo de todo el trayecto para coordinar los desvíos y brindar asistencia a los peatones y automovilistas.
Además, las autoridades recomendaron planificar los traslados, optar por alternativas y prestar atención a las recomendaciones de los inspectores.
