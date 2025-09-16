La venta de supermercados Carrefour llega a las semifinales: ¿qué nombres se posicionan?

La definición del futuro de los supermercados Carrefour en la Argentina entra en instancia de semifinales . En estas 48 horas los posibles compradores deberán presentar sus ofertas ante el Deutsche Bank , quien decidirá cuáles de ellas siguen en carrera.

Los interesados deberán presentar sus ofertas no vinculantes que deben incluir el monto dispuesto a pagar , una propuesta de financiamiento , la propuesta de pago y el detalle de dónde provienen los fondos para la operación.

Con esa información, el banco alemán seleccionará a los finalistas que podrán acceder por un mes a una auditoría del supermercado francés y así realizar su oferta definitiva , que sí es vinculante para la compra de la operación del supermercado en la Argentina.

La cadena francesa , que desde hace más de 40 años mantiene operaciones en el país, concentra la atención del mercado local e internacional , no solo por el volumen de la operación —más de 700 puntos de venta — sino también por la diversidad de actores interesados en tomar el control.

En un escenario de incertidumbre económica y de cambios en los hábitos de consumo, la definición sobre el destino de Carrefour podría convertirse en uno de los movimientos más relevantes del supermercadismo argentino en décadas.

Los primeros interesados en la venta

Desde el inicio del proceso, los nombres de Francisco De Narváez y Alfredo Coto surgieron como los principales candidatos. Ambos cuentan con experiencia probada en el manejo de grandes cadenas de retail y poseen la capacidad operativa para absorber la estructura que dejaría el grupo francés. Sin embargo, la competencia se amplió rápidamente.

En las últimas semanas, la atención se desplazó hacia Cencosud, el conglomerado chileno propietario de Jumbo, Disco y Vea, que ha desplegado una agresiva estrategia de expansión en la Argentina. En mayo, la firma cerró la compra de Makro y Basualdo por 122,5 millones de dólares, operación que le permitió ingresar en el segmento mayorista con 28 tiendas distribuidas en 12 provincias. La eventual adquisición de Carrefour consolidaría un liderazgo regional y reforzaría su capacidad para competir en todas las categorías del consumo masivo.

En el mercado aseguran que Cencosud viene llevando algunas negociaciones paralelas con la marca francesa y los más osados sostienen que la reciente compra de Super A en Mendoza por parte de Carrefour tiene alguna participación del gigante chileno.

image Cencosud, el gigante chileno de los supermercados uno de los que puede quedarse con Carrefour en Argentina

Fondos y nuevos jugadores

Otro actor de peso que podría sumarse es Klaff Realty, un fondo estadounidense que controla Tienda Inglesa en Uruguay. Su desembarco en Latinoamérica data de 2016, y hoy maneja cerca de 100 locales —entre supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia— con una facturación estimada en 750 millones de dólares. De avanzar en la Argentina, Klaff buscaría posicionarse también en otros mercados de la región, como Chile, consolidando una estrategia de crecimiento regional.

La nómina de posibles interesados se amplía con Sophia Capital, un fondo creado por Diego Álvarez-Demalde y Federico Schargorodsky, exbanqueros de Credit Suisse y UBS, que después de dejar las finanzas se volcaron al sector energético —con participaciones en Litoral Gas e Integrity First— y que han manifestado su intención de diversificar hacia el consumo masivo en un momento en que, por la crisis, se pueden conseguir muy buenos precios de compra en el rubro.

En segundo plano, pero sin descartar sorpresas, aparecen otros nombres: la familia Braun, con fuerte presencia en el interior del país a través de La Anónima; el empresario Rubén Cherñajovsky, titular de la firma electrónica Newsan; y el fondo Inverlat, propietario de Havanna, que ya había mostrado interés apenas se conoció la decisión de Carrefour de replegarse en la Argentina y que el año pasado se quedó con todo el paquete accionario y la planta puntana de Procter & Gamble, uno de los principales proveedores de la cadena francesa.

El misterio de la estrategia francesa

A pesar de las negociaciones en curso, la conducta de Carrefour en los últimos meses introduce un elemento de confusión. Mientras se avanza en la venta de activos, la compañía no ha detenido su expansión territorial. De hecho, acaba de adquirir la cadena Super A, con casi 20 autoservicios en Mendoza para transformarlos en Express, y se prepara para inaugurar nuevas sucursales en la Patagonia, con un primer desembarco en Neuquén.

Este doble movimiento alimenta la hipótesis de que la empresa no se retirará completamente del país, sino que busca redefinir su presencia. Algunas fuentes señalan que Carrefour mantendría las tiendas Express, de menor superficie y centradas en el formato de proximidad, mientras que cedería el control de los grandes hipermercados y superficies costosas.