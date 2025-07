"¿Fin o transformación de la cadena de supermercado más grande del país?"

En el marco de un plan de reestructuración global , la c

Fuentes cercanas a la operación señalaron que se trata de un proceso incipiente que podría demorarse durante varios meses y cuyo resultado no implica necesariamente la venta de la compañía local. Explicaron que técnicamente el mandato corresponde a la valuación de los activos en la Argentina y que podía concluir en la venta o no de la operación local, aunque afirmaron que no corría peligro la continuidad del negocio ni las fuentes de trabajo.