Supermercados Carrefour sorprende al mercado con la compra de Super A ¿qué hay detrás?

En un movimiento difícil de entender en el mundo de los negocios , anoche se confirmó que Carrefour Argentina adquirió la cadena de pequeños supermercados Super A , propiedad de Sauda S.R.L.

La operación , cerrada en las últimas horas, incluye el traspaso de 16 sucursales estratégicamente distribuidas en la provincia de Mendoza , que pasarán a integrar el formato Express de la multinacional francesa .

La noticia sorprendió al mercado , ya que, como se sabe, Carrefour está buscando comprador para salir del país , en lo posible antes de fin de año.

La decisión de Sauda S.R.L. , de la familia Abraham , de desprenderse de su parte minorista del supermercadismo y quedarse con el rubro mayorista (son los titulares de Blow Max ) responde a la voluntad de reorientar sus estrategias comerciales hacia nuevos proyectos de expansión en otros rubros. Los directivos remarcaron que la negociación se realizó priorizando la continuidad laboral de los 60 trabajadores que conformaban la plantilla de Super A , en un intento por garantizar que el traspaso no implique perjuicios sociales ni laborales.

En el comunicado oficial, Sauda expresó un agradecimiento a la clientela por el apoyo recibido y remarcó la confianza depositada en su gestión.

Qué dice el mercado

La sorpresa de la operación fue total en el mercado no solo mendocino, sino nacional, y desató una serie de especulaciones en el sector supermercadista y financiero que lleva adelante la negociación con distintos empresarios interesados en la marca francesa.

Las dos especulaciones que tomaban más fuerza en el ambiente eran que la negociación no se había realizado directamente con Carrefour, sino con un importante empresario argentino que ya tendría casi cerrada la compra o asociación con la cadena francesa, la cual sería anunciada en breve.

La otra versión, con menos fuerza, sostiene que Carrefour finalmente habría cambiado el modelo de salida del país y solo se desprendería de las grandes superficies, para concentrar su negocio en los supermercados de cercanía con el modelo europeo.

Los próximos días o meses (seguramente antes de fin de año) tendrán la respuesta definitiva.