ECONOMÍA FAMILIAR

Cuáles son las promociones que ofrecen bancos y billeteras virtuales en el inicio de septiembre

Las promociones en supermercados ayudan a cuidar el bolsillo. Bancos y billeteras suman beneficios en varios rubros en la primera semana de septiembre.

 Por Soledad Maturano

Comienza septiembre y los argentinos buscan organizar y hacer rendir sus ingresos mensuales. En este marco, las distintas entidades bancarias ofrecen promociones dirigidas a las compras en supermercados, farmacias, estaciones de servicios, comercios de ropa o viajes, con el propósito de alentar la capacidad de consumo de los residentes.

Desde Sitio Andino recopilamos las promociones más relevantes que estarán vigentes en la primera semana de septiembre en bancos como el Nación, Galicia y Macro. Además, se repasa descuentos elementales en Mercado Pago y Personal Pay.

Banco Nación: combustibles, supermercados y más

El Banco de la Nación Argentina sostiene beneficios en los distintos rubros, siendo el de combustibles uno de los más destacados. Las promociones se organizan de la siguiente manera y tienen duración hasta el 30 de septiembre:

  • Shell: 25% de reintegro (tope $20.000 por cliente).
  • YPF: 15% de descuento (tope $15.000) pagando con tarjeta o BNA+ Modo.
  • Axion: 10% todos los días (tope $15.000).

En supermercados, los mendocinos pueden encontrar promociones en Carrefour, Átomo, Coto, Blow Max, Super A e Hiper Libertad, con descuentas que llegan al 30% abonando con tarjeta de crédito y app BNA+.

aumento, naftas, combustibles, estacion de servicio, inflacion, shell.jpg
Las promociones de bancos alcanza a estaciones de servicio, supermercados y más.

Las promociones de bancos alcanza a estaciones de servicio, supermercados y más.

También hay rebajas en farmacias (Mori, Del Águila, Sur) con 10% de descuento y 3 cuotas sin interés para jubilados los lunes; y en ópticas (Visión, La Pirámide, Latino) con 10% de ahorro. Además, 20% y hasta 12 cuotas en librerías Cúspide y Yenny.

En turismo, el banco suma 6 y 9 cuotas sin interés en Despegar con Visa crédito, hasta 12 cuotas en BNA Viajes y en hoteles adheridos, vigentes hasta el 30 de septiembre.

Banco Macro: compras diarias con rebajas

El Banco Macro ofrece hasta 30% de ahorro en combustibles con Visa Macro o Modo.

Por su parte, en supermercado alguno de los que se destacan son:

  • 25% en Amalia Express.
  • Hasta 18 cuotas sin interés en Changomás.
  • 30% en Blow Max.
  • 25% en Coto, con 12 cuotas sin interés.

También hay 10% en Farmacias Del Puente y hasta 3 cuotas sin interés (tope $10.000). En indumentaria, 25% y 12 cuotas en Dexter, además de 6 cuotas sin interés en Adidas.

Banco Galicia: promoción en consumo cotidiano

El Galicia mantiene descuentos en supermercados:

  • Hasta 25% en Jumbo los jueves.
  • 25% en Libertad los jueves.
  • 20% en Changomás los viernes.
  • 20% en Vea los jueves.

En combustibles, ofrece 15% en todas las estaciones del país (tope $15.000), válido los lunes hasta septiembre. También hay 15% y hasta 3 cuotas sin interés en Le Club, libros y música, vigente hasta el 30 de septiembre.

Billeteras virtuales: Mercado Pago y Personal Pay

Algunos de los beneficios en billeteras virtuales se ubican de la siguiente manera:

Personal Pay

  • 25% en Changomás miércoles y jueves (primera compra semanal).
  • 20% en Topper lunes y miércoles.
  • 20% en Coherhouse.
  • 10% en Frávega los miércoles.

Mercado Pago

  • 15% los martes en Disco, Jumbo y Vea (tope $6.000).
  • 15% sin tope en Carrefour online los jueves.
  • Promos en Puma, Dexter y otras marcas de indumentaria.
  • 10% en Farmacity.

Un inicio de mes en busca de promociones

En definitiva, semana a semana los mendocinos buscamos ofertas que nos permitan cubrir las necesidades básicas. Por eso, aprovechar las promociones de bancos, supermercados o comercios se vuelve una estrategia clave para hacer rendir el salario.

