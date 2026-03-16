Qué descuentos pueden aprovechar los clientes del Banco Nación en Mendoza del 16 al 22 de marzo

El Banco de la Nación Argentina mantiene vigentes varias promociones para sus clientes en la provincia de Mendoza que permiten ahorrar en gastos cotidianos como supermercado, combustible, farmacia o incluso veterinaria. La mayoría de los beneficios se activan pagando con tarjetas del banco -crédito y débito- a través de MODO BNA+.
Para que sea más fácil aprovecharlos, Sitio Andino elaboró una guía simple con los descuentos, los días y métodos de pago de los clientes.
Supermercados: qué día conviene aprovechar cada promo
En supermercados es donde se concentranlos reintegros más altos, aunque cada cadena tiene su propio día y condiciones.
Carrefour
Miércoles:
30% de descuento.
Tope de reintegro: $12.000 por semana.
Pago: Visa crédito a través de BNA+ MODO.
Sábados:
10% de descuento sin tope
Pago: Visa crédito o débito.
Coto
Martes:
20% de descuento.
Compra mínima: $60.000.
Tope de reintegro: $25.000 por mes.
Pago con crédito o débito mediante BNA+ MODO.
Vea
Viernes, sábados y domingos:
20% de descuento.
Compra mínima: $100.000.
Tope de reintegro: $25.000.
Pago con Visa crédito a través de MODO.
Jumbo
Martes y jueves:
20% de descuento.
Compra mínima: $100.000.
Tope de reintegro: $25.000.
Pago con Visa crédito o débito mediante MODO.
Changomás
Miércoles:
20% de descuento.
Compra mínima: $75.000.
Pago con crédito o débito a través de MODO.
Descuento en compras de carne
En el rubro carnicerías, uno de los beneficios disponibles por la entidad bancaria es en Granja Benedetti:
30% de descuento pagando con Visa crédito mediante MODO BNA+.
Tope de reintegro: $12.000.
Disponible para compras presenciales y online.
Reintegro y cuotas en ópticas
También hay promociones para quienes necesiten renovar lentes o realizar compras en ópticas. Algunos de los comercios identificados por este medio son Óptica Visión, Óptica Scerbo y Ópticas La Pirámide. Allí ofrecen:
10% de descuento
Hasta 3 cuotas sin interés
Los días jueves, pagando con Visa crédito a través de MODO.
Descuento para jubilados en farmacias
El banco también mantiene un descuento específico para clientes jubilados: