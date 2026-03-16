Qué descuentos pueden aprovechar los clientes del Banco Nación en Mendoza del 16 al 22 de marzo

El Banco de la Nación Argentina mantiene vigentes varias promociones para sus clientes en la provincia de Mendoza que permiten ahorrar en gastos cotidianos como supermercado, combustible, farmacia o incluso veterinaria. La mayoría de los beneficios se activan pagando con tarjetas del banco -crédito y débito- a través de MODO BNA+ .

Para que sea más fácil aprovecharlos, Sitio Andino elaboró una guía simple con los descuentos, los días y métodos de pago de los clientes.

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En supermercados es donde se concentran los reintegros más altos , aunque cada cadena tiene su propio día y condiciones.

Sitio Andino elaboró una guía simple con los descuentos, los días y métodos de pago de los clientes.

En el rubro carnicerías, uno de los beneficios disponibles por la entidad bancaria es en Granja Benedetti:

Varias cadenas de supermercados están adheridas a promociones con Banco Nación.

30% de descuento pagando con Visa crédito mediante MODO BNA+.

Tope de reintegro: $12.000.

Disponible para compras presenciales y online.

Reintegro y cuotas en ópticas

También hay promociones para quienes necesiten renovar lentes o realizar compras en ópticas. Algunos de los comercios identificados por este medio son Óptica Visión, Óptica Scerbo y Ópticas La Pirámide. Allí ofrecen:

10% de descuento

Hasta 3 cuotas sin interés

Los días jueves, pagando con Visa crédito a través de MODO.

farmacia jubilado jubilación salud Jubilados de Banco Nación tienen descuentos en farmacias los días lunes.

Descuento para jubilados en farmacias

El banco también mantiene un descuento específico para clientes jubilados:

10% de reintegro

Hasta 3 cuotas sin interés

Días lunes

Tope: $10.000

Pago con Visa crédito o débito desde MODO.

Promociones para el cuidado de mascotas

En veterinarias adheridas al Banco Nación también hay descuentos disponibles:

10% de descuento

Hasta 3 cuotas sin interés

Días martes

Sin tope de reintegro

Descuento en combustible con Banco Nación

Finalmente, quienes carguen combustible también pueden acceder a reintegros en estaciones de servicio.

En YPF, Axion Energy y Shell hay:

20% de descuento los viernes

Tope de reintegro: $10.000 por mes

Pago con Visa o Mastercard del Banco Nación mediante MODO BNA+

combustible, Banco Nación En YPF, Shell y Axion la entidad ofrece 20% de descuento con un tope de reintegro de $10.000.

Para activar el beneficio, hay que escanear el código QR en la estación de servicio y elegir la tarjeta con la que se quiere pagar.

Con estas promociones, los clientes del Banco de la Nación Argentina pueden organizar sus compras según el día de la semana y sumar reintegros en consumos habituales. Un detalle que, en el contexto actual, puede representar un ahorro interesante a lo largo del mes.