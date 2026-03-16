16 de marzo de 2026
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Banco de la Nación Argentina

Qué descuentos pueden aprovechar los clientes del Banco Nación en Mendoza del 16 al 22 de marzo

Durante marzo 2026 el Banco Nación mantiene descuentos en Mendoza en súper, natfa, farmacias y otros comercios. Un repaso por las promociones vigentes.

Qué descuentos pueden aprovechar los clientes del Banco Nación en Mendoza del 16 al 22 de marzo

Qué descuentos pueden aprovechar los clientes del Banco Nación en Mendoza del 16 al 22 de marzo

 Por Soledad Maturano

El Banco de la Nación Argentina mantiene vigentes varias promociones para sus clientes en la provincia de Mendoza que permiten ahorrar en gastos cotidianos como supermercado, combustible, farmacia o incluso veterinaria. La mayoría de los beneficios se activan pagando con tarjetas del banco -crédito y débito- a través de MODO BNA+.

Para que sea más fácil aprovecharlos, Sitio Andino elaboró una guía simple con los descuentos, los días y métodos de pago de los clientes.

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Sitio Andino elaboró una guía simple con los descuentos, los días y métodos de pago de los clientes.

Sitio Andino elaboró una guía simple con los descuentos, los días y métodos de pago de los clientes.

Supermercados: qué día conviene aprovechar cada promo

En supermercados es donde se concentran los reintegros más altos, aunque cada cadena tiene su propio día y condiciones.

Carrefour

  • Miércoles:
    • 30% de descuento.
    • Tope de reintegro: $12.000 por semana.
    • Pago: Visa crédito a través de BNA+ MODO.
  • Sábados:
    • 10% de descuento sin tope
    • Pago: Visa crédito o débito.

Coto

  • Martes:
    • 20% de descuento.
    • Compra mínima: $60.000.
    • Tope de reintegro: $25.000 por mes.
    • Pago con crédito o débito mediante BNA+ MODO.

Vea

  • Viernes, sábados y domingos:
    • 20% de descuento.
    • Compra mínima: $100.000.
    • Tope de reintegro: $25.000.
    • Pago con Visa crédito a través de MODO.
supermercado promo banco promocion
Varias cadenas de supermercados están adheridas a promociones con Banco Nación.

Varias cadenas de supermercados están adheridas a promociones con Banco Nación.

Jumbo

  • Martes y jueves:
    • 20% de descuento.
    • Compra mínima: $100.000.
    • Tope de reintegro: $25.000.
    • Pago con Visa crédito o débito mediante MODO.

Changomás

  • Miércoles:
    • 20% de descuento.
    • Compra mínima: $75.000.
    • Pago con crédito o débito a través de MODO.

Descuento en compras de carne

En el rubro carnicerías, uno de los beneficios disponibles por la entidad bancaria es en Granja Benedetti:

  • 30% de descuento pagando con Visa crédito mediante MODO BNA+.
  • Tope de reintegro: $12.000.
  • Disponible para compras presenciales y online.

Reintegro y cuotas en ópticas

También hay promociones para quienes necesiten renovar lentes o realizar compras en ópticas. Algunos de los comercios identificados por este medio son Óptica Visión, Óptica Scerbo y Ópticas La Pirámide. Allí ofrecen:

  • 10% de descuento
  • Hasta 3 cuotas sin interés
  • Los días jueves, pagando con Visa crédito a través de MODO.
farmacia jubilado jubilación salud
Jubilados de Banco Nación tienen descuentos en farmacias los días lunes.

Jubilados de Banco Nación tienen descuentos en farmacias los días lunes.

Descuento para jubilados en farmacias

El banco también mantiene un descuento específico para clientes jubilados:

  • 10% de reintegro
  • Hasta 3 cuotas sin interés
  • Días lunes
  • Tope: $10.000
  • Pago con Visa crédito o débito desde MODO.

Promociones para el cuidado de mascotas

En veterinarias adheridas al Banco Nación también hay descuentos disponibles:

  • 10% de descuento
  • Hasta 3 cuotas sin interés
  • Días martes
  • Sin tope de reintegro

Descuento en combustible con Banco Nación

Finalmente, quienes carguen combustible también pueden acceder a reintegros en estaciones de servicio.

En YPF, Axion Energy y Shell hay:

  • 20% de descuento los viernes
  • Tope de reintegro: $10.000 por mes
  • Pago con Visa o Mastercard del Banco Nación mediante MODO BNA+
combustible, Banco Nación
En YPF, Shell y Axion la entidad ofrece 20% de descuento con un tope de reintegro de $10.000.

En YPF, Shell y Axion la entidad ofrece 20% de descuento con un tope de reintegro de $10.000.

Para activar el beneficio, hay que escanear el código QR en la estación de servicio y elegir la tarjeta con la que se quiere pagar.

Con estas promociones, los clientes del Banco de la Nación Argentina pueden organizar sus compras según el día de la semana y sumar reintegros en consumos habituales. Un detalle que, en el contexto actual, puede representar un ahorro interesante a lo largo del mes.

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