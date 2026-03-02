Marzo llega con descuentos: cómo ahorrar con promociones bancarias en el consumo diario

Marzo llega con descuentos: cómo ahorrar con promociones bancarias en consumo diario

Por Soledad Maturano







Con el inicio de marzo, las principales entidades bancarias y billeteras virtuales que operan en el país renuevan sus promociones y descuentos para impulsar el consumo en un escenario que sigue siendo ajustado para muchos hogares. A lo largo del mes, los usuarios encontrarán beneficios en rubros claves del consumo cotidiano, como supermercados, combustibles y farmacias.

A continuación, repasamos las principales promociones vigentes del Banco de la Nación Argentina, Banco Patagonia y Banco Macro. Además, las billeteras virtuales también se suman con distintos beneficios, entre ellos los que ofrecen Mercado Pago y Personal Pay.

banco nación supermercado Banco Nación ofrece hasta 30% de descuento en supermercados. Banco Nación: descuentos en supermercados, carnicerías y combustibles El Banco Nación mantiene una serie de promociones en la provincia de Mendoza, con beneficios destacados en consumo cotidiano y pagos a través de MODO BNA+.

Supermercados

Carrefour, Vea, Átomo, Súper A, Blow Max y Coto: 30% de descuento con tarjeta Visa crédito exclusiva MODO BNA+. Carnicerías Vaca Negra, Granja Benedetti y Carnes Rizzo: 30% de descuento con Visa crédito vía MODO BNA+. Ópticas Óptica Visión, Óptica Scerbo y Ópticas La Pirámide: 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés los días jueves abonando con Visa crédito a través de MODO. Farmacias 10% de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés, los lunes, con tope de $10.000, pagando desde la app MODO con crédito visa o débito. Vigente hasta fines de mayo. Viajes y turismo Andesmar: 10% de descuento con Visa crédito exclusiva BNA+ mediante MODO. Disponible hasta el 15 de marzo de forma presencial y online. Veterinarias En comercios adheridos 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Sin tope de reintegro. Días martes, hasta fines de mayo. Presencial y online. Combustible YPF, Axion y Shell: 20% de descuento los viernes, con tope de reintegro de $10.000, hasta fines de mayo. Promoción exclusiva BNA+ MODO abonando con crédito visa o mastercard. Hay que escanear el código qr y seleccionar la tarjeta correspondiente. ropa moda circular (1) Los descuentos también están orientados al consumo de ropa. Banco Macro: promociones en súper y ropa El Banco Macro continúa con un esquema de beneficios enfocado en supermercados, gastronomía, indumentaria y ocio, con pagos realizados a través de MODO. Supermercados Blow Max: 25% de descuento los días miércoles, tope $20.000;

25% de descuento los días miércoles, tope $20.000; Coto: de 2 a 12 cuotas sin interés todos los días;

de 2 a 12 cuotas sin interés todos los días; Changomás: de 2 a 12 cuotas sin interés todos los días;

de 2 a 12 cuotas sin interés todos los días; Tiento: 25% de descuento los días miércoles, tope $20.000. Indumentaria y entretenimiento 47 Street: 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés los días jueves, sin tope de reintegro, hasta el 12 de marzo;

Dexter: 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés los días jueves, sin tope de reintegro, hasta el 12 de marzo;

Grisino: 30% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés los días jueves, sin tope de reintegro, hasta el 12 de marzo;

La Barraca: 25% de descuentos y hasta 6 cuotas sin interés los días jueves, hasta el 12 de marzo.

Palmares: 10% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés los sábados y sábados, hasta el 31 de marzo. Librerías Cúspide: 10% de descuento los días jueves sin tope de reintegro;

Yenny: 10% de descuento los días jueves sin tope de reintegro;

Papelería Entre Ríos: 10% de descuento los días jueves sin tope de reintegro. estacion de servicio, naftas, combustibles, aumentos.jpg En combustible numerosas petroleras adhieren a los descuentos bancarios. Foto: NA Banco Patagonia: beneficios en supermercados, combustible e indumentaria El Banco Patagonia concentra sus promociones en compras esenciales y consumo semanal, con descuentos escalonados durante el verano. Supermercados Carrefour: 20% de descuento los miércoles, tope $12.500, hasta el 31 de marzo. Con crédito.

los miércoles, tope $12.500, hasta el 31 de marzo. Con crédito. Coto digital: 20% de descuento los jueves, tope $20.000 hasta el 31 de marzo. Con crédito.

Vea y Jumbo: 30% de descuento los sábados, tope $15.000, hasta el 31 de marzo. Combustible Estaciones adheridas: 20% de descuento los jueves, con reintegro de hasta $10.000, pagando con crédito, débito o MODO. Librerías 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés, con tope de $5.000, todos los días hasta el 30 de abril. Indumentaria Topper: 15% de descuento con tope de $10.000 y hasta 3 cuotas sin interés, los jueves, hasta el 30 de junio. Billeteras virtuales: descuentos con Personal Pay y Mercado Pago Las billeteras virtuales siguen ganando protagonismo y ofrecen promociones para optimizar el gasto mensual. Billetera virtuales.jpg Mercado Pago ofrece más de 20% de descuento en supermercados sin tope de reintegro. Personal Pay Supermercados: Coto: 30% de descuento los días jueves con visa NFC; Libertad: 15% de descuento de lunes a miércoles pagando con qr, NFC o tarjeta de Personal Pay. Tope $40.000.

Salud y belleza: 15% de descuento en Natura y Avon, tope $8.000.

Cine: 20% de descuento y promociones 2x1 en Cinemacenter.

Educación: 20% de descuento en Coderhouse pagando con visa o cupón.

Mercado Pago Salud: 3 cuotas sin interés en Farmacity online y con QR; 3 cuotas sin interés en Farmacias del Puente pagando con QR.

Supermercado: 20% de descuento en VEA los días lunes pagando con QR; 25% de descuento en Coto los días viernes sin tope de reintegro con QR; 15% de descuento en Carrefour los jueves sin tope de reintegro con QR

