2 de marzo de 2026
Sitio Andino
ECONOMÍA DOMÉSTICA

Marzo llega con descuentos: cómo ahorrar con promociones bancarias en el consumo diario

Marzo de 2026 llega con descuentos en supermercados, farmacias, combustibles y ropa. A continuación, repasamos las promos bancarias y de billeteras virtuales.

 Por Soledad Maturano

Con el inicio de marzo, las principales entidades bancarias y billeteras virtuales que operan en el país renuevan sus promociones y descuentos para impulsar el consumo en un escenario que sigue siendo ajustado para muchos hogares. A lo largo del mes, los usuarios encontrarán beneficios en rubros claves del consumo cotidiano, como supermercados, combustibles y farmacias.

A continuación, repasamos las principales promociones vigentes del Banco de la Nación Argentina, Banco Patagonia y Banco Macro. Además, las billeteras virtuales también se suman con distintos beneficios, entre ellos los que ofrecen Mercado Pago y Personal Pay.

banco nación supermercado
Banco Nación ofrece hasta 30% de descuento en supermercados.

Banco Nación: descuentos en supermercados, carnicerías y combustibles

El Banco Nación mantiene una serie de promociones en la provincia de Mendoza, con beneficios destacados en consumo cotidiano y pagos a través de MODO BNA+.

Supermercados

  • Carrefour, Vea, Átomo, Súper A, Blow Max y Coto: 30% de descuento con tarjeta Visa crédito exclusiva MODO BNA+.

Carnicerías

  • Vaca Negra, Granja Benedetti y Carnes Rizzo: 30% de descuento con Visa crédito vía MODO BNA+.

Ópticas

  • Óptica Visión, Óptica Scerbo y Ópticas La Pirámide: 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés los días jueves abonando con Visa crédito a través de MODO.

Farmacias

  • 10% de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés, los lunes, con tope de $10.000, pagando desde la app MODO con crédito visa o débito. Vigente hasta fines de mayo.

Viajes y turismo

  • Andesmar: 10% de descuento con Visa crédito exclusiva BNA+ mediante MODO. Disponible hasta el 15 de marzo de forma presencial y online.

Veterinarias

  • En comercios adheridos 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Sin tope de reintegro. Días martes, hasta fines de mayo. Presencial y online.

Combustible

  • YPF, Axion y Shell: 20% de descuento los viernes, con tope de reintegro de $10.000, hasta fines de mayo. Promoción exclusiva BNA+ MODO abonando con crédito visa o mastercard. Hay que escanear el código qr y seleccionar la tarjeta correspondiente.

ropa moda circular (1)
Los descuentos también están orientados al consumo de ropa.

Banco Macro: promociones en súper y ropa

El Banco Macro continúa con un esquema de beneficios enfocado en supermercados, gastronomía, indumentaria y ocio, con pagos realizados a través de MODO.

Supermercados

  • Blow Max: 25% de descuento los días miércoles, tope $20.000;
  • Coto: de 2 a 12 cuotas sin interés todos los días;
  • Changomás: de 2 a 12 cuotas sin interés todos los días;
  • Tiento: 25% de descuento los días miércoles, tope $20.000.

Indumentaria y entretenimiento

  • 47 Street: 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés los días jueves, sin tope de reintegro, hasta el 12 de marzo;
  • Dexter: 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés los días jueves, sin tope de reintegro, hasta el 12 de marzo;
  • Grisino: 30% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés los días jueves, sin tope de reintegro, hasta el 12 de marzo;
  • La Barraca: 25% de descuentos y hasta 6 cuotas sin interés los días jueves, hasta el 12 de marzo.
  • Palmares: 10% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés los sábados y sábados, hasta el 31 de marzo.

Librerías

  • Cúspide: 10% de descuento los días jueves sin tope de reintegro;
  • Yenny: 10% de descuento los días jueves sin tope de reintegro;
  • Papelería Entre Ríos: 10% de descuento los días jueves sin tope de reintegro.
estacion de servicio, naftas, combustibles, aumentos.jpg
En combustible numerosas petroleras adhieren a los descuentos bancarios.

Banco Patagonia: beneficios en supermercados, combustible e indumentaria

El Banco Patagonia concentra sus promociones en compras esenciales y consumo semanal, con descuentos escalonados durante el verano.

Supermercados

  • Carrefour: 20% de descuento los miércoles, tope $12.500, hasta el 31 de marzo. Con crédito.
  • Coto digital: 20% de descuento los jueves, tope $20.000 hasta el 31 de marzo. Con crédito.
  • Vea y Jumbo: 30% de descuento los sábados, tope $15.000, hasta el 31 de marzo.

Combustible

  • Estaciones adheridas: 20% de descuento los jueves, con reintegro de hasta $10.000, pagando con crédito, débito o MODO.

Librerías

  • 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés, con tope de $5.000, todos los días hasta el 30 de abril.

Indumentaria

  • Topper: 15% de descuento con tope de $10.000 y hasta 3 cuotas sin interés, los jueves, hasta el 30 de junio.

Billeteras virtuales: descuentos con Personal Pay y Mercado Pago

Las billeteras virtuales siguen ganando protagonismo y ofrecen promociones para optimizar el gasto mensual.

Billetera virtuales.jpg
Mercado Pago ofrece más de 20% de descuento en supermercados sin tope de reintegro.

Personal Pay

  • Supermercados:
    • Coto: 30% de descuento los días jueves con visa NFC;
    • Libertad: 15% de descuento de lunes a miércoles pagando con qr, NFC o tarjeta de Personal Pay. Tope $40.000.
  • Salud y belleza:
    • 15% de descuento en Natura y Avon, tope $8.000.
  • Cine:
    • 20% de descuento y promociones 2x1 en Cinemacenter.
  • Educación:
    • 20% de descuento en Coderhouse pagando con visa o cupón.

Mercado Pago

  • Salud:
    • 3 cuotas sin interés en Farmacity online y con QR;
    • 3 cuotas sin interés en Farmacias del Puente pagando con QR.
  • Supermercado:
    • 20% de descuento en VEA los días lunes pagando con QR;
    • 25% de descuento en Coto los días viernes sin tope de reintegro con QR;
    • 15% de descuento en Carrefour los jueves sin tope de reintegro con QR
