2 de marzo de 2026
OFENSIVA MILITAR

Conflicto en Medio Oriente: el petróleo se dispara y crece la presión sobre los precios

El petróleo opera en alza al inicio de la semana, marcado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. A cuánto cotiza y qué puede pasar en los próximos días.

Al inicio de la jornada, el petróleo Brent registra un aumento cercano al 8%, impulsado por las interrupciones en el tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio energético global. El alza responde al aumento de la incertidumbre sobre el impacto que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán podrían tener sobre el suministro internacional de crudo.

En este contexto, el petróleo estadounidense se negocia con un avance del 7,4%, hasta los US$71,97 por barril, mientras que el Brent, referencia a nivel internacional, sube 7,7% y alcanza los US$78,46 por barril.

petroleo aumento2
La tensión en el estrecho de Ormuz vuelve a impactar en el precio del crudo.

El impacto del petróleo en el precio de los combustibles

De acuerdo a La Nación, este encarecimiento del crudo eleva las expectativas de aumentos en los precios de la gasolina para los conductores en Estados Unidos, con posibles efectos en cadena sobre otros bienes y servicios que dependen del costo del transporte y la energía.

Uno de los focos de mayor preocupación es la situación en el estrecho de Ormuz, ubicado en el extremo sur del Golfo Pérsico, por donde circula cerca del 20% del suministro mundial de petróleo. Cualquier alteración en ese corredor estratégico tiene un impacto inmediato en los mercados.

El tráfico de petroleros se redujo de manera abrupta tras fallas en los sistemas de navegación satelital, según informó en la red X la firma de datos y análisis Kpler. A su vez, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido reportó ataques contra varias embarcaciones en ambos lados del estrecho y advirtió sobre una creciente interferencia electrónica en los sistemas que rastrean la ubicación de los buques.

combustibles.jpg
El Brent registra fuertes subas en medio de la escalada geopolítica.

El “factor miedo” y el techo de los precios

El aumento registrado este lunes se ubicó dentro del rango de entre US$5 y US$10 por barril que los analistas ya anticipaban, incluso antes del inicio formal del conflicto, debido al llamado “factor miedo” que suele activar los mercados ante escenarios bélicos.

Sin embargo, los especialistas advierten que una interrupción prolongada del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz podría empujar los precios aún más al alza. El riesgo se incrementaría si el conflicto derivara en daños a la infraestructura petrolera de otros países del Golfo, un escenario que el mercado sigue de cerca.

