Petróleo y Vaca Muerta: Tango Energy toma el control total de Aconcagua Energía y apuesta por el shale

Tango Energy se quedo con el total de Aconcagua Energía y redirige el negocio a Vaca Muerta

Los fundadores y propietarios de la petrolera Aconcagua Energía , Diego Trabucco y Javier Basso , transfirieron el último 7% que conservaban del capital accionario de la empresa que habían fundado once años atrás. Con esa operación, los creadores de la ex Petrolera Aconcagua Energía se desvincularon por completo de la compañía, cediendo su tenencia a Tango Energy SAU , el accionista controlante. La operación además marca un cambio fundamental: la nueva compañía abandona definitivamente lo que había sido el fundamento de Aconcagua, la explotación de petróleo de pozos maduros , para volcarse definitivamente a Vaca Muerta y la incorporación de proyectos al RIGI .

La transacción fue comunicada a la Comisión Nacional de Valores en cumplimiento de la Ley de Mercado de Capitales . Como única excepción, dos acciones pasaron a manos de Pablo Iuliano , actual director ejecutivo de la compañía (hoy rebautizada Tango Energy Argentina ), en un gesto de valor más simbólico que comercial.

La operación trajo además cambios en el directorio: la asamblea de accionistas aceptó las renuncias de Diego Martín Salaverri y Santiago García Mirra , representantes vinculados a los socios salientes, y designó en sus lugares a Andrés Ponce y Mariana Urquiola .

Trabucco y Basso, ambos ex ejecutivos de YPF (al igual que Iuliano), fundaron Aconcagua Energía en 2015 para la operación de campos maduros en cuencas tradicionales que dejaba de lado YPF. Durante sus primeros años, la compañía creció de manera ordenada en las cuencas de Neuquén y Cuyo , hasta dar un salto cualitativo a comienzos de 2023, cuando cerró un acuerdo con Vista Energy (la empresa encabezada por el ex YPF Miguel Galuccio ) para asumir la operación de sus activos convencionales.

A fines de ese mismo año, Aconcagua pagó 9,2 millones de dólares por los activos locales de la peruana Inkia Energy, incorporando así una unidad de negocios que quedó organizada bajo la denominación Aconcagua Energía Generación. Ese segmento, conducido entonces por Mariana Schoua (actual presidenta de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina), se mantendría al margen de la posterior crisis financiera de la petrolera.

La acumulación de pasivos y el colapso

Al comenzar 2025, Petrolera Aconcagua Energía operaba 14 áreas productivas. La calificadora Fitch le asignaba una producción promedio de 8.300 barriles diarios para ese bienio, con perspectivas de escalar a 13.000 entre 2027 y 2028. Alcanzar esa meta requería una inversión de 260 millones de dólares en bienes de capital.

El problema era que la empresa debía afrontar, en el mismo período, compromisos financieros de similar magnitud: 200 millones de dólares en obligaciones negociables, 60 millones en préstamos bancarios y 140 millones adicionales con Vista Energy, derivados del acuerdo por los campos convencionales, que le exigía entregar el 40% de su producción de crudo y el 100% de la de gas hasta marzo de 2027. El pasivo total rondaba los 400 millones de dólares.

El punto de quiebre llegó en mayo de 2025, cuando fracasó una colocación internacional de deuda por 250 millones de dólares. La operación, destinada a refinanciar los vencimientos más urgentes, no encontró respaldo en los mercados. La empresa fue declarada en default semanas después, con el acceso al financiamiento externo prácticamente cerrado.

El salvataje y el ingreso de Tango Energy

Ante el riesgo de colapso operativo, Vista Energy y AR Energy Resources (subsidiaria de Trafigura Argentina, otro comprador de crudo con compromisos vigentes con Aconcagua) buscaron una salida que preservara la continuidad de los activos. La encontraron en Tango Energy, la firma fundada por Pablo Iuliano, quien había ejercido como CEO de YPF entre julio de 2022 y diciembre de 2023.

La propuesta contemplaba una inyección inicial de 36 millones de dólares a cambio del 90% del capital accionario, con dos condiciones no negociables: que Iuliano asumiera la conducción ejecutiva y que al menos el 90% de los acreedores adhiriera al plan de reestructuración. El respaldo superó ese umbral con amplitud: el 96,42% de los tenedores de deuda aceptaron el canje.

La asamblea que ratificó el acuerdo, celebrada a fines de agosto de 2025, dejó a Trabucco y Basso con el 10% del capital y sin presencia en la dirección. Hacia fin de año, esa participación se había reducido al 7% que ambos terminaron transfiriendo el mes pasado.

image Tango reorienta los objetivos de la ex Aconcagua y va por Vaca Muerta y el RIGI

Una estrategia reorientada hacia Vaca Muerta

Rebautizada formalmente como Tango Energy Argentina en septiembre de 2025, la compañía redefinió su perfil operativo de manera decidida. Si Aconcagua Energía había nacido para administrar campos maduros convencionales, la nueva conducción apunta al desarrollo no convencional, con el Yacimiento Petrolífero Vaca Muerta como eje de su estrategia.

El plan diseñado por Iuliano proyecta invertir 3.000 millones de dólares y perforar 250 pozos, con el objetivo de producir 60.000 barriles de petróleo diarios sumando la producción en sus áreas de Río Negro, Mendoza y Neuquén.

Para avanzar en esa dirección, la empresa obtuvo tres concesiones de explotación no convencional en Río Negro (las áreas Entre Lomas, Jarilla Quemada y Charco del Palenque), previamente en manos de Vista Energy.

La fase piloto contempla seis pozos exploratorios con una inversión estimada de 66 millones de dólares e inicio de actividad previsto para mediados de 2027. Según la información, Tango presentaría proyectos en el RIGI por unos 3.000 millones de dólares en los próximos tres meses.

La salida de Trabucco y Basso no implica su retiro del sector. Ambos continúan al frente de su grupo y de Aconcagua Energía Generación, además de otras participaciones en el mercado energético.

Lo que se cierra es el capítulo de una compañía que en una década recorrió un arco completo: del upstream convencional al borde de la quiebra, y de allí a una apuesta por convertirse en actor relevante del shale argentino, bajo una conducción, una estrategia y una identidad corporativa completamente renovadas.