25 de febrero de 2026
{}
Promociones en vuelos: qué descuentos están vigentes, a qué destinos y cuál es la fecha límite

Distintas aerolíneas promueven descuentos en vuelos nacionales e internacionales. A continuación, un repaso por las ofertas vigentes y sus condiciones.

Por Sitio Andino Economía

Distintas aerolíneas del país pusieron en marcha promociones por tiempo limitado para quienes estén buscando vuelos a precios accesibles. Hay descuentos para vuelos nacionales e internacionales, con fechas de compra que vencen entre el 1 y 2 de marzo, según la compañía. A continuación, un repaso de las principales ofertas vigentes y sus condiciones.

Aerolíneas Argentinas: 25% de descuento en toda su red

Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción especial con 25% de descuento para todos sus destinos, tanto de cabotaje como regionales e internacionales -América y Europa-. La oferta permite volar entre el 2 de marzo y el 7 de junio, inclusive, y está pensada para incentivar la demanda en temporada media.

aerolineas-argentinas-g20200211-914720.jpg
Aerolíneas Argentinas ofrece 25% de descuento en pasajes hasta el 1 de marzo.

El beneficio se aplica sobre las tarifas vigentes al momento de la compra y puede combinarse con los planes de financiación de hasta 18 cuotas sin interés. Los pasajes pueden adquirirse a través del sitio oficial, la app de la empresa y agencias de viaje habilitadas. La promoción estará disponible hasta el 1 de marzo.

De esta forma, destinos como Cancún, Punta Cana, Madrid o nuestra Patagonia quedan al alcance con una reducción directa en el costo del ticket.

Fechas excluidas de la promoción

La aerolínea informó que el descuento no aplica en períodos de alta demanda vinculados a feriados y fines de semana largos. Las fechas restringidas son:

  • Del 20 al 24 de marzo (Día de la Memoria).
  • Del 1 al 5 de abril (Semana Santa).
  • Del 30 de abril al 3 de mayo (Día del Trabajador).
  • Del 22 al 25 de mayo (Revolución de Mayo).
vuelo, vacaciones
Los pasajes con descuento se consiguen a través de los sitios webs de las compañías.

JetSmart: tarifas promocionales en vuelos nacionales

Por su parte, JetSmart ofrece vuelos nacionales a precios promocionales, con una campaña vigente hasta el 2 de marzo de 2026 a las 10 de la mañana. Las fechas de viaje y las condiciones varían según cada promoción puntual.

Desde la provincia de Mendoza, algunas de las rutas incluidas son:

  • Mendoza – Salta, desde $25.262.
  • Mendoza – Buenos Aires, desde $30.000 más tasas, con fechas específicas como el 14 y 22 de abril o el 30 de junio.

La compra se realiza a través del sitio web de la aerolínea, con distintos medios de pago disponibles. Además, quienes forman parte del club de JetSmart pueden acceder a descuentos exclusivos adicionales.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Las promociones tienen cupos limitados, fechas específicas y condiciones particulares según cada aerolínea. Por eso, se recomienda revisar la disponibilidad, las fechas excluidas y la letra chica antes de confirmar la compra, especialmente en viajes planificados para feriados o períodos de alta demanda.

