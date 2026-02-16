16 de febrero de 2026
Quino, en lo alto: el filme sobre el creador de Mafalda se verá en vuelos nacionales e internacionales

La obra que recorre la vida de Quino, beneficiaria del programa Cash Rebate, llega a los vuelos internacionales de Aerolíneas Argentinas y TAP Air Portugal.

 Por Natalia Mantineo

Desde este mes, el filme "Quinografía", centrado en la vida y el legado de Joaquín Salvador Lavado, "Quino", ha expandido su alcance global al integrarse al catálogo de entretenimiento de las aerolíneas Aerolíneas Argentinas y TAP Air Portugal. La producción, que retrata el universo creativo del padre de Mafalda, se encuentra disponible tanto en vuelos nacionales como internacionales.

quinografía

"Quinografía", el filme que honra la vida de Quino se podrá ver en vuelos nacionales e internacionales.

Quino, vuela alto: una producción de escala global

Dirigida por Mariano Donoso y Federico Cardone, la película es fruto de una coproducción entre Argentina y España, con una inversión estimada en 400.000 dólares. El rodaje, que se extendió entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, abarcó seis países (Argentina, España, Francia, Italia, Chile y China) y fue registrado en cuatro idiomas.

La calidad técnica y narrativa del proyecto le ha permitido, desde su estreno en julio de 2025, un recorrido notable:

  • Proyecciones: más de 150 salas en todo el mundo.

  • Festivales: selección oficial en más de 20 certámenes internacionales.

  • Destinos destacados: funciones especiales en Shanghái, Calcuta y Mato Grosso.

Un aspecto distintivo de "Quinografía" es su fuerte impronta local. La dirección, el guion y la postproducción fueron ejecutados por equipos técnicos de Mendoza. Además, la banda sonora, compuesta por Mauro Marquet y Alejandro Fiore, contó con la interpretación de la Filarmónica de Mendoza.

El proyecto contó con el aval de organismos de prestigio como el INCAA (Argentina) y el ICAA (España), además del apoyo de RTVE y el Gobierno de Mendoza.

La banda sonora de la película contó con la participación de la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

El impacto del programa Cash Rebate

La culminación de esta obra fue posible, en parte, gracias a las políticas de fomento audiovisual de la provincia de Mendoza. El documental fue seleccionado en la edición 2024 del programa Mendoza Audiovisual (Cash Rebate), recibiendo una adjudicación de 32 millones de pesos destinados específicamente a la etapa de postproducción.

Este incentivo económico, gestionado por el Ministerio de Producción, busca consolidar a la provincia como un polo audiovisual competitivo, permitiendo que obras de factura local alcancen estándares de distribución internacional y visibilidad en plataformas de alto perfil, como lo son hoy las flotas aéreas transatlánticas.

