Cuánto cobran las empleadas domésticas en marzo 2026

Tras lograrse un acuerdo paritario, se confirmó cuál será el salario del sector del servicio doméstico a partir de marzo de 2026 . En esta nota te explicamos en detalle cómo quedaron oficialmente las cifras tras la última resolución de las autoridades.

De acuerdo con información de La Nación, el esquema salarial del personal de casas particulares incorpora dos incrementos consecutivos del 1,5% , uno correspondiente a febrero y otro previsto para marzo . A estos aumentos se suma un adicional no remunerativo fijo , cuyo valor varía según la carga horaria semanal de cada trabajador.

Las escalas vigentes establecen que quienes se desempeñan como supervisores perciben salarios que parten desde $500.649,26 mensuales con retiro y alcanzan los $556.024,76 sin retiro, con valores por hora que oscilan entre $4.013,30 y $4.382,63. En el caso del personal para tareas específicas , los ingresos van desde $466.154,67 mensuales con retiro hasta $517.277,03 sin retiro.

Para la categoría de caseros , el salario fijado es de $455.160,14 mensuales, mientras que quienes brindan asistencia y cuidado de personas cobran desde ese mismo monto con retiro y hasta $505.578,34 sin retiro. Por su parte, el personal destinado a tareas generales percibe haberes que comienzan en $410.773,52 mensuales con retiro y llegan a $455.160,14 sin retiro.

Desde el Gobierno señalaron que en abril se realizará una nueva reunión, en la que se revisará la evolución económica y se evaluarán posibles ajustes adicionales para los meses siguientes. Si querés mantenerte al tanto de todas las novedades relacionadas con el servicio doméstico, haga clic aquí y accedé a la información completa.

