Aumentan los peajes en rutas nacionales: cómo impacta en la provincia de Mendoza

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) aprobó este martes un nuevo cuadro tarifario de peajes para los Corredores Viales Nacionales Tramos I a X, actualmente concesionados a Corredores Viales S.A.. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 248/2026, publicada en el Boletín Oficial.
El ajuste implica un incremento de entre 15% y 19% respecto de los valores que regían desde diciembre de 2024.
Las nuevas tarifas comenzarán a aplicarse a partir del jueves 26 de febrero. En la mayoría de los tramos concesionados, se estableció una tarifa base unificada de $1.500 para la Categoría 1, correspondiente a vehículos livianos.
El esquema de aumentos es progresivo según el tipo de rodado y alcanza valores de hasta $7.500 para el transporte de carga pesada. La suba impacta sobre corredores estratégicos del país, utilizados tanto para el tránsito particular como para el traslado de mercaderías.
Cómo impacta el aumento de peajes en Mendoza
El incremento tiene alcance nacional y, en el caso de Mendoza, se aplica en la estación de peaje de La Paz, ubicada sobre la Ruta Nacional 7. Este punto es clave para el ingreso y egreso desde y hacia San Luis.
Además, el aumento se replica en cabinas de provincias vecinas, lo que consolida un escenario de mayores costos para viajar y también para el transporte de mercaderías, con impacto directo en la logística y la actividad económica.
Nuevas tarifas según la categoría del vehículo
Con la actualización dispuesta por Vialidad Nacional, los valores de peaje quedan establecidos de la siguiente manera:
Categoría 1 (motos): $1.500
Categoría 2 (autos y camionetas): $3.000
Categoría 3 (camiones livianos y buses pequeños): $4.500
Categoría 4 (vehículos de 3 y 4 ejes y más de 2,10 metros de altura): $6.000
Categoría 5 (vehículos de 5 y 6 ejes y más de 2,10 metros de altura): $7.500