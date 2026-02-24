24 de febrero de 2026
Sitio Andino
Aumentan los peajes en rutas nacionales: cómo impacta en la provincia de Mendoza

Suben los peajes nacionales y, en Mendoza, el aumento se sentirá sobre la Ruta 7. Cuáles son los nuevos valores según la categoría del vehículo.

Aumentan los peajes en rutas nacionales: cómo impacta en la provincia de Mendoza

Aumentan los peajes en rutas nacionales: cómo impacta en la provincia de Mendoza

Por Sitio Andino Economía

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) aprobó este martes un nuevo cuadro tarifario de peajes para los Corredores Viales Nacionales Tramos I a X, actualmente concesionados a Corredores Viales S.A.. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 248/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El ajuste implica un incremento de entre 15% y 19% respecto de los valores que regían desde diciembre de 2024.

peaje nacional
Viajar por rutas nacionales ahora será más caro.

Viajar por rutas nacionales ahora será más caro.

Cuándo empieza a regir el nuevo aumento de peajes

Las nuevas tarifas comenzarán a aplicarse a partir del jueves 26 de febrero. En la mayoría de los tramos concesionados, se estableció una tarifa base unificada de $1.500 para la Categoría 1, correspondiente a vehículos livianos.

El esquema de aumentos es progresivo según el tipo de rodado y alcanza valores de hasta $7.500 para el transporte de carga pesada. La suba impacta sobre corredores estratégicos del país, utilizados tanto para el tránsito particular como para el traslado de mercaderías.

Cómo impacta el aumento de peajes en Mendoza

El incremento tiene alcance nacional y, en el caso de Mendoza, se aplica en la estación de peaje de La Paz, ubicada sobre la Ruta Nacional 7. Este punto es clave para el ingreso y egreso desde y hacia San Luis.

Además, el aumento se replica en cabinas de provincias vecinas, lo que consolida un escenario de mayores costos para viajar y también para el transporte de mercaderías, con impacto directo en la logística y la actividad económica.

Peajes.webp
Los nuevos valores de peaje parten desde $1.500.

Los nuevos valores de peaje parten desde $1.500.

Nuevas tarifas según la categoría del vehículo

Con la actualización dispuesta por Vialidad Nacional, los valores de peaje quedan establecidos de la siguiente manera:

  • Categoría 1 (motos): $1.500
  • Categoría 2 (autos y camionetas): $3.000
  • Categoría 3 (camiones livianos y buses pequeños): $4.500
  • Categoría 4 (vehículos de 3 y 4 ejes y más de 2,10 metros de altura): $6.000
  • Categoría 5 (vehículos de 5 y 6 ejes y más de 2,10 metros de altura): $7.500
