El Gobierno elimina los aranceles al aluminio de China y reabre la pelea con la industria

La pelea del Gobierno de Javier Milei con una parte importante de la industria argentina parece no detenerse. Ahora, el Ministerio de Economía decidió retirar los aranceles antidumping al aluminio proveniente de China .

La decisión afecta directamente a Aluar , la principal elaboradora de aluminio de Argentina , del mismo grupo empresario que la empresa FATE , y fue festejada en redes sociales por el propio presidente de la Nación .

Mediante la Resolución 134/2026 , se dispuso el cierre del examen por expiración de plazo y la no renovación del derecho antidumping del 80,14% que, desde el año 2020 , protegía al mercado local de las chapas y discos de aluminio provenientes de China .

El producto es un insumo difundido en la elaboración de envases para alimentos, bebidas y medicamentos , además de aplicaciones en la construcción . El derecho había sido establecido en 2020 , a pedido de Aluar Aluminio Argentino , en un contexto de disrupción logística global y fuerte contracción de la actividad por la pandemia mundial .

Cambio de diagnóstico

El diagnóstico oficial cinco años después es distinto. La Subsecretaría de Comercio Exterior concluyó que no se registraron márgenes de dumping en las exportaciones chinas hacia la Argentina durante el período investigado. Si bien se estimó una probabilidad de recurrencia al comparar valores con exportaciones hacia Chile, el margen detectado no fue considerado suficiente para sostener la continuidad de la medida. El criterio fue avalado por la Secretaría de Industria y Comercio y por el servicio jurídico del Ministerio.

La Comsión Nacional de Comercio Exterior aportó un elemento adicional al análisis. Durante la vigencia del derecho, las importaciones chinas se redujeron a menos del tres por ciento del consumo aparente nacional, mientras que Aluar incrementó su participación de mercado del 64 por ciento en 2019 al 91 por ciento en 2024. En ese mismo lapso, los precios locales del foil aumentaron entre cinco y siete por ciento en términos relativos, pese a que el precio internacional del aluminio primario cayó alrededor de un 16 por ciento.

image El aluminio argentino pierde toda competitividad ante la decisión del Gobierno de Javier Milei

Costos, precios y competitividad

El contraste entre la evolución de los costos y los precios finales fue central para la decisión. El foil de aluminio impacta en diversas cadenas productivas de bienes de consumo masivo y representa una porción reducida de la facturación total de Aluar, que además concentra gran parte del costo de producción al ser la única fabricante local de aluminio primario. Desde la óptica oficial, la protección comenzó a generar distorsiones que afectaban la competitividad de sectores aguas abajo.

Empleo y efectos sobre los precios

La pelea del Gobierno con parte del empresariado argentino pone en riesgo miles de puestos de trabajo calificados en el país y hasta ahora sin contraprestación en la baja de precios para el consumidor o usuarios intermedios de la cadena.

La poca incidencia de las bajas de impuestos que hasta ahora determinó el Gobierno está ya ampliamente comprobada con lo que viene pasando en los rubros de electrónica o alimentos, donde los precios jamás bajaron en relación con lo que se esperaba.

La facilitación de la importación de aluminio desde China debería tener una fuerte incidencia en los valores finales de una infinidad de artículos, desde alimentos hasta electrodomésticos. ¿Se verá en los precios finales esta vez?