Con el inicio de clases encima, cuánto cuestan los útiles escolares y qué conviene: ¿mayorista o minorista?

En Mendoza, los precios de los útiles escolares varían según el lugar de compra. A continuación, un repaso por listas de precios en minoristas y mayoristas.

Foto: Yemel Fil
 Por Soledad Maturano

Faltan pocas horas para que las clases vuelvan a la normalidad en la provincia de Mendoza y muchas familias aún no terminaron de completar la compra de útiles escolares. En ese escenario, numerosos hogares vuelven a revisar números y estrategias para que la compra de útiles no se lleve más de lo previsto.

En este marco, Sitio Andino relevó precios en librerías reconocidas de la Ciudad de Mendoza y, además, dialogó con una distribuidora mayorista para contrastar valores, identificar los productos más buscados y repasar qué estrategias pueden resultar más convenientes de cara al inicio del ciclo lectivo.

Nivel Inicial, Primario y 1° año del Secundario comenzará el miércoles 25 de febrero las clases.

Precios de referencia en librerías minoristas de Ciudad de Mendoza

En una librería con sucursal principal en calle Entre Ríos y otra en San Martín, los valores publicados en su sitio web al inicio del ciclo lectivo muestran algunas ofertas puntuales y un abanico amplio según marca:

  • Lapiceras de colores: entre $660 y $2.647,55 (unidad, según marca)
  • Lapicera negra: entre $380 y $780
  • Cartuchera 1 piso (oferta): $6.050 (precio anterior: $20.500)
  • Papel afiche color: $753,86 (unidad)
  • Carpetas: $6.957,50
  • Cuaderno A5 tapa dura (42 hojas): $3.279,12
  • Cuaderno espiral flexible (80 hojas): $2.955,73
  • Cuaderno Éxito A4 (60 hojas): $13.518,96
  • Papel crepé: $611,43 (unidad)
  • Lápices de colores Faber x12 + 3 grafito: $5.123,47
  • Lápices de colores Faber x12 cortos: $2.571,25
  • Resaltador Edding: $2.350,42
  • Compás: desde $3.500 (según marca y kit)
  • Goma de borrar: desde $110
  • Papel glacé x10: $307,12
    La compra mínima ronda los $50.000 en el canal mayorista.

En otra casa tradicional ubicada sobre calle Godoy Cruz, los precios minoristas publicados son:

  • Lápices de colores Filgo x12: $1.000
  • Cuaderno ABC (100 hojas): $11.000
  • Bibliorato: $3.000
  • Lápices BIC: $650
  • Block dibujo blanco: $1.390
  • Block 80 hojas: $3.500
  • Lapiceras Faber-Castell x50: $12.000
  • Fibras pastel Faber-Castell x6: $2.600
  • Corrector: $700
  • Marcadores Faber-Castell x10: $13.000
  • Resaltador Faber-Castell: $1.290

El mayorista como alternativa: precios y lógica de compra

Desde el punto de vista mayorista, Gisela Levatino, dueña de una distribuidora en Las Heras, explicó que los clientes “buscan la lista completa” de útiles. Los rangos de precios que hoy maneja el sector son:

  • Cuadernos: entre $4.000 y $7.000 / $8.000
  • Lápices de grafito: de $1.000 a $2.600
  • Carpetas: entre $2.000 y $6.000
  • Mochilas: desde $17.000 hasta $65.000

La compra mínima ronda los $50.000 y los precios están pensados principalmente para comercios, aunque también resultan convenientes para el público general si se organiza en compras grupales, packs cerrados o familias con más de un hijo.

De acuerdo a Levatino, los valores “se sostienen en el tiempo”, por lo que no son precios únicamente de oferta de cara al inicio de clases sino que, en principio, se sostendrán por un tiempo más.

Entonces, ¿qué conviene: por mayor o por menor?

La respuesta depende del tipo de compra. Para útiles sueltos o reposiciones de último momento, las librerías minoristas ofrecen variedad inmediata y algunas promociones puntuales.

En cambio, para listas completas, familias con más de un hijo o compras grupales, la opción mayorista permite acceder a precios más estables y, en muchos casos, sensiblemente más bajos si se alcanza el mínimo de compra.

Para familias con más de un hijo o compras grupales, la opción mayorista es la más estratégica.

Cuándo empiezan las clases en la provincia de Mendoza

El ciclo lectivo 2026 para Nivel Inicial, Primario y 1° año del Secundario comenzará el miércoles 25 de febrero, tras el período de intensificación. En tanto, de 2° a 5° año del Secundario, las clases arrancarán el lunes 2 de marzo.

Con este calendario, febrero vuelve a concentrar el mayor movimiento en la compra de útiles escolares.

