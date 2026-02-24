Con el inicio de clases encima, cuánto cuestan los útiles escolares y qué conviene: ¿mayorista o minorista?

Faltan pocas horas para que las clases vuelvan a la normalidad en la provincia de Mendoza y muchas familias aún no terminaron de completar la compra de útiles escolares . En ese escenario, numerosos hogares vuelven a revisar números y estrategias para que la compra de útiles no se lleve más de lo previsto.

En este marco, Sitio Andino relevó precios en librerías reconocidas de la Ciudad de Mendoza y, además, dialogó con una distribuidora mayorista para contrastar valores, identificar los productos más buscados y repasar qué estrategias pueden resultar más convenientes de cara al inicio del ciclo lectivo.

Gobierno versus Industria El Gobierno elimina los aranceles al aluminio de China y reabre la pelea con la industria

En una librería con sucursal principal en calle Entre Ríos y otra en San Martín, los valores publicados en su sitio web al inicio del ciclo lectivo muestran algunas ofertas puntuales y un abanico amplio según marca:

Nivel Inicial, Primario y 1° año del Secundario comenzará el miércoles 25 de febrero las clases.

En otra casa tradicional ubicada sobre calle Godoy Cruz, los precios minoristas publicados son:

Lápices de colores Filgo x12 : $1.000

: $1.000 Cuaderno ABC (100 hojas) : $11.000

: $11.000 Bibliorato : $3.000

: $3.000 Lápices BIC : $650

: $650 Block dibujo blanco : $1.390

: $1.390 Block 80 hojas : $3.500

: $3.500 Lapiceras Faber-Castell x50 : $12.000

: $12.000 Fibras pastel Faber-Castell x6 : $2.600

: $2.600 Corrector : $700

: $700 Marcadores Faber-Castell x10 : $13.000

: $13.000 Resaltador Faber-Castell: $1.290

El mayorista como alternativa: precios y lógica de compra

Desde el punto de vista mayorista, Gisela Levatino, dueña de una distribuidora en Las Heras, explicó que los clientes “buscan la lista completa” de útiles. Los rangos de precios que hoy maneja el sector son:

Cuadernos : entre $4.000 y $7.000 / $8.000

: entre $4.000 y $7.000 / $8.000 Lápices de grafito : de $1.000 a $2.600

: de $1.000 a $2.600 Carpetas : entre $2.000 y $6.000

: entre $2.000 y $6.000 Mochilas: desde $17.000 hasta $65.000

La compra mínima ronda los $50.000 y los precios están pensados principalmente para comercios, aunque también resultan convenientes para el público general si se organiza en compras grupales, packs cerrados o familias con más de un hijo.

De acuerdo a Levatino, los valores “se sostienen en el tiempo”, por lo que no son precios únicamente de oferta de cara al inicio de clases sino que, en principio, se sostendrán por un tiempo más.

Entonces, ¿qué conviene: por mayor o por menor?

La respuesta depende del tipo de compra. Para útiles sueltos o reposiciones de último momento, las librerías minoristas ofrecen variedad inmediata y algunas promociones puntuales.

En cambio, para listas completas, familias con más de un hijo o compras grupales, la opción mayorista permite acceder a precios más estables y, en muchos casos, sensiblemente más bajos si se alcanza el mínimo de compra.

utiles escolares Para familias con más de un hijo o compras grupales, la opción mayorista es la más estratégica.

Cuándo empiezan las clases en la provincia de Mendoza

El ciclo lectivo 2026 para Nivel Inicial, Primario y 1° año del Secundario comenzará el miércoles 25 de febrero, tras el período de intensificación. En tanto, de 2° a 5° año del Secundario, las clases arrancarán el lunes 2 de marzo.

Con este calendario, febrero vuelve a concentrar el mayor movimiento en la compra de útiles escolares.