Perros y gatos ganan lugar en las familias, pero ¿cuánto cuesta mantenerlos al mes?

La sociabilidad y la conformación de la familia atraviesan profundos cambios culturales que impactan de lleno en el concepto tradicional de familia en la Argentina. Una de las expresiones más visibles de este proceso es el lugar cada vez más central que ocupan perros y gatos en la vida cotidiana.

Ya no son solo mascotas: se integran al núcleo familiar como miembros plenos, por los que se asumen responsabilidades y cuidados orientados a garantizarles una vida sana y de calidad. Este fenómeno no es menor. Según distintos estudios, en la Ciudad de Buenos Aires hay más perros (493.676) que niños menores de 14 años (460.696), y a nivel nacional casi el 80% de los hogares convive con al menos un animal de compañía .

En paralelo, crecen los hogares unipersonales y las parejas que postergan o descartan la maternidad y la paternidad, pero eligen compartir su vida con animales. Se trata, en definitiva, de un cambio cultural y social profundo, que también tiene impacto económico.

El lugar central que ocupan perros y gatos en los hogares implica un gasto mensual concreto , que en algunos casos puede acercarse a valores similares a un Salario Mínimo, Vital y Móvil ($360.000) . Frente a este escenario, comenzaron a expandirse servicios específicos, como planes de salud para animales , que buscan dar respuesta a una demanda en crecimiento.

De acuerdo a BAE Negocios, el alimento balanceado representa uno de los principales egresos. Dependiendo de la marca, la calidad y el tamaño del animal, el gasto mensual puede oscilar entre $60.000 y $120.000.

A eso se suma la atención veterinaria: una consulta básica de rutina cuesta desde $35.000 y puede llegar hasta $80.000 en clínicas especializadas. Vacunas, estudios, medicamentos y eventuales urgencias pueden elevar considerablemente ese monto.

En el caso de los perros, también aparece el costo del paseador, especialmente para quienes pasan muchas horas fuera del hogar. El valor promedio ronda los $4.000 por salida. Contratar 20 paseos mensuales implica unos $80.000 adicionales, aunque el gasto total puede variar entre $60.000 y $160.000, según la frecuencia y el servicio contratado.

El crecimiento de los planes de salud para mascotas

Frente al encarecimiento de los servicios y a la creciente profesionalización del sector, el mercado de la salud animal atraviesa un marcado crecimiento. A las propuestas históricas de cobertura para mascotas se sumaron nuevos actores, incluso provenientes del ámbito de la medicina humana, que identificaron un nicho en expansión.

La lógica es similar a la de una prepaga tradicional: se abona una cuota mensual y se accede a una red de servicios con distintos niveles de cobertura. Actualmente, los planes parten desde $40.000 mensuales e incluyen, según el caso:

Atención en consultorio

Guardias de urgencia

Vacunación y desparasitación

Descuentos o cobertura en cirugías y estudios complejos

Videoconsultas veterinarias disponibles las 24 horas

Algunas propuestas suman programas preventivos, asesoramiento nutricional y seguimiento personalizado, con el objetivo de extender la expectativa y mejorar la calidad de vida de los animales.