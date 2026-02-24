La Bolsa de Comercio de Mendoza ya tiene sede propia en Malargüe

Ya está habilitada la sede de la Bolsa de Comercio en Malargüe.

La Bolsa de Comercio de Mendoza inauguró su sede en Malargüe y marcó un hito institucional para el sur provincial. El nuevo espacio funcionará en Fray Inalicán 61 y comenzará con servicios de recaudación, sumando próximamente el área de mercado de capitales para potenciar el financiamiento de pymes locales.

Con un acto que reunió a referentes del sector público y privado, la entidad formalizó su desembarco en el departamento, saldando, según expresaron sus autoridades, una cuenta pendiente con la comunidad malargüina. La oficina está ubicada en pleno radio céntrico de la ciudad.

Objetivos de la Bolsa de Comercio en Malargüe Santiago Pérez, director de la Bolsa de Comercio de Mendoza, destacó que "teníamos una deuda con los malargüinos desde hace tiempo" y explicó que la apertura comienza con la prestación de servicios de recaudación de impuestos y pago de servicios, tanto en modalidad presencial como virtual. En ese sentido, anticipó que en el corto plazo se incorporará el área de mercado de capitales, herramienta clave para facilitar el financiamiento a pequeñas y medianas empresas del departamento.

“Venimos para quedarnos”, afirmó Pérez, subrayando que, más allá del avance de las plataformas digitales, “la interacción humana es insustituible”. Asimismo, remarcó que la Bolsa es “una empresa de servicios” que busca atender tanto al sector público como al privado, fortaleciendo el vínculo con comerciantes, productores y emprendedores del sur mendocino.

WhatsApp Image 2026-02-24 at 00.26.20 La Bolsa de Comercio de Mendoza cumple un rol estratégico en el desarrollo económico provincial al facilitar el acceso al financiamiento para empresas, pymes y proyectos productivos. A través de la negociación de valores, el asesoramiento financiero y la promoción del mercado de capitales, impulsa inversiones genuinas y canaliza el ahorro hacia la producción. Con su llegada a Malargüe, la institución amplía su presencia territorial y apuesta a dinamizar la economía regional, generar nuevas oportunidades y consolidarse como actor clave para el crecimiento sostenible del departamento.

