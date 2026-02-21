21 de febrero de 2026
Sitio Andino
Operativo en el Paso Pehuenche permitió incautar 18 fósiles en intento de contrabando

Aduanas de Chile secuestró 18 piezas fósiles en Paso Pehuenche, que eran transportados en auto desde Argentina.

Paso Pehuenche. Complejo Aduanero Laguna del Maule.

Paso Pehuenche. Complejo Aduanero Laguna del Maule.

 Por Claudio Altamirano

Un intento de contrabando de fósiles fue desbaratado esta semana en el Paso Pehuenche, en el corredor bioceánico que conecta el Malargüe con la Región del Maule. El Servicio Nacional de Aduanas de Chile incautó dieciocho piezas paleontológicas ocultas en un vehículo particular que ingresaba desde Argentina.

De acuerdo al reporte oficial, los funcionarios que se desempeñan en el paso fronterizo, del lado trasandino, advirtieron irregularidades al inspeccionar el maletero de un vehículo particular que intentaba ingresar a territorio chileno.

En ese contexto, y “tras detectar su transporte irregular en el maletero de un vehículo particular que ingresaba” desde Argentina, se activó el protocolo correspondiente.

0221 - frame at 0m3s

Controles de rutina en Paso Pehuenche

Las acciones se desarrollaron “en el marco de las revisiones habituales mediante perfilamiento de riesgo que son llevadas a cabo por el equipo del turno regular, con el apoyo de la Unidad de Drogas y Delitos Conexos”. Fue así como el personal aduanero encontró una bolsa plástica transparente que contenía dieciocho rocas con restos fósiles, correspondientes a amonites, piezas de alto valor paleontológico.

Desde el organismo chileno detallaron que las dieciocho piezas fueron inmediatamente incautadas por vulnerar la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, normativa que protege este tipo de bienes patrimoniales, además de configurarse una infracción al artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas.

Sobre el exitoso procedimiento, la Directora Regional de la Aduana de Talcahuano, Katherine Ampuero, subrayó que “la protección del patrimonio cultural y paleontológico es parte fundamental de nuestra labor fiscalizadora en frontera. Los fósiles y restos arqueológicos no son simples objetos; forman parte de la historia natural y cultural de los países, y su extracción o traslado sin autorización constituye una infracción grave”.

Ampuero agregó que “mantenemos una coordinación permanente con las instituciones especializadas para detectar oportunamente este tipo de casos y evitar el tráfico ilícito de bienes patrimoniales”.

Tras la coordinación con la Fiscalía, se instruyó la entrega de las mercancías y del imputado a Carabineros de Chile, bajo cadena de custodia, para continuar con el procedimiento judicial correspondiente.

Fuentes oficiales recordaron además que los bienes paleontológicos están protegidos por la legislación nacional y por convenios internacionales, por lo que su extracción, comercialización o traslado transfronterizo sin autorización puede derivar en sanciones penales y administrativas.

