21 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 21 de febrero

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este sábado 21 de febrero.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 21 de febrero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 21 de febrero

Foto: Medios Andinos
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este sábado 21 de febrero de 8 a 19, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
paso pehuenche: como se encuentra hoy, viernes 20 de febrero
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 20 de febrero
paso pehuenche: como se encuentra hoy, jueves 19 de febrero
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 19 de febrero

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 8 a 19.
  • Ingreso a Argentina: de 8 a 20.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 18 de febrero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 17 de febrero

Turismo sin fronteras con el Paso Pehuenche como vector estratégico

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 16 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 15 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 14 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 13 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 12 de febrero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Turismo en Chile: empresarios trasandinos admiten que la falta de argentinos hundió el verano.
Balance

Turismo en Chile: empresarios trasandinos admiten que la falta de argentinos "hundió" el verano

Las Más Leídas

Enrique Acosta Vega, uno de los dos detenidos que se había fugado de la Alcaidía transitoria de Tunuyán, fue recapturado.
operativo en el valle de uco

Atraparon al otro preso que se fugó de la alcaidía de Tunuyán: los detalles de la captura

Alerta amarilla en Mendoza: a qué hora podrían llegar las tormentas más fuertes esta tarde
el tiempo

Ya llueve en Mendoza y rige alerta amarilla por caída de granizo

Victoria Villarruel recomendó un destino turístico de Mendoza: cuál es y dónde queda
Una experiencia única

La Vicepresidenta recomendó un destino turístico de Mendoza: cuál es y dónde queda

El robo ocurrió en la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza. 
no hay detenidos

Violento robo a un anciano de 90 años en Ciudad: le sacaron una fortuna

Paritarias 2026: el Ejecutivo presentó la oferta salarial para docentes y pasó a cuarto intermedio
Sueldos

Paritarias 2026: el Ejecutivo presentó la oferta salarial para docentes y pasó a cuarto intermedio