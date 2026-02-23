23 de febrero de 2026
Paritarias: otro gremio rechazó la propuesta del gobierno y pasó a cuarto intermedio

El Ejecutivo provincial mantiene reuniones para establecer los incrementos salariales. Cuál fue la oferta en el último encuentro.

Este lunes, el Gobierno de Mendoza volvió a mantener reuniones paritarias para establecer los incrementos de cada sector. En este caso, fue el turno de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC).

Durante el encuentro, el Ejecutivo formuló una propuesta salarial, elaborada en función del contexto económico actual y las pautas macrofiscales previstas en el Presupuesto Provincial 2026.

Paritaria: la propuesta de aumento del gobierno provincial

Al igual que al gremio de docentes y celadores, el Ejecutivo de Mendoza presentó el siguiente esquema de incrementos:

  • 5% en marzo
  • 2% en mayo

Los aumentos no son acumulativos y se calculan sobre la base de diciembre de 2025. Los representantes del Estado provincial informaron que recibieron los planteos efectuados por la entidad sindical, y que se realizará el análisis correspondiente para evaluar la factibilidad legal, económica y financiera de las demandas.

Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio para el lunes 2 y martes 3 de marzo respectivamente, fecha en la que continuará la negociación.

