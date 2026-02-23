Fernando Ubieta en Aconcagua Radio: "La elección no es un costo, es una inversión"

Tras el triunfo del frente oficialista Elegí Gestión La Paz en las elecciones municipales de este domingo, el intendente Fernando Ubieta realizó un balance en diálogo con Aconcagua Radio , donde destacó la participación ciudadana y defendió la importancia del calendario electoral.

En La Paz, donde se renovó la mitad del Concejo Deliberante, el oficialismo se impuso con el 54,86% de los votos, en una jornada que tuvo una asistencia cercana al 70% del padrón.

“En La Paz la participación fue importante, como ocurre casi todas las elecciones. Aproximadamente 70% votó en el departamento de La Paz, así que la verdad que es un número importante para lo que se ha dado en toda la provincia”, expresó Ubieta en diálogo con Hermoso Caos.

Consultado sobre el calendario electoral -separado de las elecciones nacionales y provinciales- y el debate por los costos de realizar comicios municipales en fechas distintas, Ubieta fue contundente.

“Si nosotros estamos pensando que la elección es un costo, entonces estamos pensando cualquier cosa. Para mí la elección es una inversión, no es un costo ”, afirmó.

El intendente sostuvo que el calendario provincial establecía elecciones en febrero y cuestionó los cambios de fecha dispuestos por el gobernador Alfredo Cornejo para realizarlas junto a la Nación, por conveniencia política. “No es bueno estar cambiando de acuerdo a la conveniencia las fechas de elecciones. Si por ley estaba para febrero, que sea en febrero ”, señaló.

En ese sentido, remarcó que cada municipio tiene derecho a definir quiénes serán los concejales que legislarán en el departamento y subrayó la importancia de que los vecinos comprendan que se trata de cargos que impactan directamente en la vida local.

La participación en La Paz, un dato histórico

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la diferencia de participación entre La Paz y otros departamentos donde la asistencia fue más baja. Ubieta aseguró que la alta concurrencia no es un hecho aislado. “Analice tranquilamente las últimas elecciones y se va a dar cuenta que en La Paz se vota históricamente por encima de lo que se vota en los demás departamentos ”, sostuvo.

“La gente sabe que se define un montón de cosas y va y acompaña con el voto, a favor o en contra de un gobierno”, afirmó.

Sobre la baja participación registrada en otros puntos de la provincia, el jefe comunal evitó especular. “No tengo la bola mágica para saberlo”, respondió, aunque reconoció que puede existir una mirada crítica hacia la dirigencia política.

“Hay gente que seguramente pensará que la política es todo lo mismo o que todos los dirigentes son iguales. Eso no es tan bueno para la política, porque después se toman decisiones y quien no votó tiene que seguir políticas que quizás no representan lo que piensa”, reflexionó.

En ese marco, insistió en la importancia de la participación electoral como herramienta democrática y celebró la presencia de jóvenes en las listas de concejales del departamento.

“Es importante que vayamos el día de la elección y podamos emitir el voto. Es sano para el departamento y para la democracia”, concluyó.

Escuchá la entrevista en Aconcagua Radio

Claves de las elecciones 2026 en La Paz

¿Qué se votó en La Paz?

Se eligió la mitad del Concejo Deliberante del departamento, en el marco de los comicios municipales 2026.

¿Qué participación hubo?

Votó aproximadamente el 70% del padrón en La Paz, uno de los porcentajes más altos de la provincia.

¿Qué postura tiene Ubieta sobre el desdoblamiento electoral?

Sostuvo que las elecciones deben respetar el calendario establecido por ley y consideró que no es conveniente modificar fechas por razones políticas.

¿Cómo define el costo de las elecciones?

Afirmó que los comicios no deben considerarse un gasto, sino una inversión democrática que permite a la ciudadanía elegir a sus representantes.