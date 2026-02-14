Guaymallén retira autos abandonados de la vía pública: los detalles en Aconcagua Radio

Imagen Ilustrativa. Guaymallén avanza con el retiro de autos abandonados de la vía pública. gentileza guaymallén

La Municipalidad de Guaymallén puso en marcha esta semana un operativo municipal para retirar vehículos abandonados en las calles del departamento. En diálogo con Aconcagua Radio, Gonzalo Agüero, subdirector de Servicios Comunitarios y Seguridad Vial, explicó de qué se trata el plan.

Según Agüero, esta medida es en respuesta a reclamos de vecinos y tras relevamientos oficiales que estiman entre 300 y 400 autos sin uso ocupando la vía pública.

El subdirector de Servicios Comunitarios y Seguridad Vial, explicó que el plan comenzó con la notificación a los titulares y el traslado de los primeros 15 rodados a la playa municipal de secuestro. El operativo se extenderá en las próximas semanas en distintos distritos, con el objetivo de mejorar la seguridad, reducir riesgos ambientales y despejar el espacio urbano.

Desde el municipio señalaron que los autos abandonados generan múltiples inconvenientes: obstrucción del tránsito, focos de inseguridad y acumulación de residuos, además de posibles riesgos ambientales por pérdida de fluidos.

El operativo se desarrollará de manera progresiva en distintos distritos de Guaymallén y forma parte de un plan integral para recuperar el espacio público, mejorar la circulación y responder a reclamos vecinales vinculados al ordenamiento urbano.