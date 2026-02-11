Qué son los furries y therians, la tendencia social que gana visibilidad en Argentina

Furries y therians: quiénes son y qué hay detrás de la nueva tendencia social que crece en Argentina

En medio de la curiosidad y el debate que se instaló en redes y medios, Aconcagua Radio entrevistó a “Corks”, un joven de 29 años, arquitecto y miembro de la comunidad furry , para explicar en primera persona de qué se trata el fenómeno Furrie y Therian, que muchos descubrieron en las últimas semanas.

Según detalló, “los therians son personas que se identifican con un animal y a nivel interno, quizás o mental, sienten que son un perro, un zorro o el animal con el cual se estén identificando”. En cambio, aclaró: “En el caso de los furries vendría a ser más como si fuese un hobby, es un alterego, un personaje que uno genera, que lo representa a sí mismo, es original, es único”.

Corks integra la comunidad hace casi diez años. Para él, ser furry no implica “creerse” un animal, sino crear una “fursona” , un personaje propio que funciona como una extensión artística o lúdica de la identidad. “No es que nos creemos que somos, en mi caso, un tigre o un lobo o lo que sea, sino que es un personaje que generamos para mostrar otra parte de nosotros”, sostuvo.

El traje que utilizan —conocido como “fursuit”— no es un simple disfraz. “Cada fursuit representa a un individuo. Yo tengo el mío y es único mío” , explicó. En su caso, su personaje es un tigre dientes de sable. Muchos de estos trajes son confeccionados por miembros de la propia comunidad y pueden costar desde 3.000 dólares en adelante.

La vida furry, asegura, no ocupa todo el día. “No te consume el día completo, sino que es lo que vas haciendo cuando estás libre, con amigos, los fines de semana”. La interacción se da mucho en redes sociales, especialmente en Telegram, donde comparten stickers, fotos y eventos.

En Argentina, estima que hay entre 1.000 y 1.500 furries activos, con convenciones que reúnen hasta 500 personas. Además, confirmó que existe comunidad en Mendoza y que el próximo 20 de febrero habrá un encuentro en Plaza Independencia.

Consultado sobre la relación con los therians, fue claro: “Somos dos cosas distintas. Entiendo que frente al ojo común, gente que se disfraza de animales es como un único elemento. Pero son desde perspectivas muy distintas”. Y descartó conflictos entre ambos grupos.

En cuanto a la reacción social, reconoció que hay curiosidad y también prejuicios. “Lo más común es gente que venga y que pida fotos”, contó. Pero también señaló que existen comentarios negativos en redes. “Es toda gente que trabaja, que tiene una vida y que decide disfrutar esto de la misma forma que otra persona se puede ir a jugar al tenis después del trabajo”.

Para Corks, la reciente exposición mediática se debe a la viralización de un video de un therian y al efecto amplificador del verano. “No es un hobby nuevo. Han aparecido en algunos medios a lo largo de los años. Creo que es simplemente una cuestión de moda, de un tema que salió estos últimos meses”.

Más allá de la etiqueta de “tribu urbana”, la comunidad furry se define como diversa, transversal y artística. Un espacio donde conviven arquitectos, ingenieros, artistas y estudiantes que, lejos de aislarse, buscan compartir una pasión común sin hacer daño a nadie.

Así, entre máscaras, trajes y códigos propios, una subcultura que existía desde hace años comenzó a ocupar el centro de la escena pública. Y, como suele suceder con lo desconocido, el primer paso para entenderla es escuchar.

Escuchá la entrevista completa en Aconcagua Radio