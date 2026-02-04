4 de febrero de 2026
Sitio Andino
El director del Registro Civil explicó en Aconcagua qué cambia en el DNI y el Pasaporte

Se oficializaron los nuevos modelos de DNI y Pasaporte con más seguridad. Qué cambia, cuánto cuestan y más detalles.

 Por Aconcagua Radio

Desde el 1 de febrero comenzaron a emitirse en Argentina los nuevos modelos de DNI y pasaporte, que incorporan tecnología de última generación para reforzar la seguridad y agilizar los tiempos de producción. En Aconcagua Radio, el titular del Registro Civil, Agustín Píscopo, explicó los cambios.

Según explicó en el programa Haciendo Cumbre, en Mendoza, el Registro Civil ya avanza con la adaptación de sus oficinas y confirmó que no es obligatorio renovar los documentos vigentes hasta su fecha de vencimiento.

DNI: más seguridad, mismo documento vigente

El nuevo DNI incorpora policarbonato como material principal, en reemplazo de las capas plásticas utilizadas hasta ahora. Según explicó Píscopo, se trata de un cambio clave en términos de seguridad:

“Con este policarbonato es más robusto, no se puede romper y también se incorpora, además de otro elemento de seguridad, un chip”.

Ese chip permite que, mediante dispositivos de lectura, puedan visualizarse los datos del ciudadano, alineando al documento argentino con los estándares más altos de seguridad a nivel mundial. “Todo queda fundido en una misma placa de policarbonato, con impresión láser. No se puede vulnerar ni abrir; en caso de intentar hacerlo, se rompe”, remarcó.

Un punto central para los ciudadanos es que no es necesario renovar el DNI actual si todavía está vigente. “El DNI de la media antigua sigue teniendo vigencia hasta que opere la fecha de vencimiento. No es necesario que vayan a renovarlo ahora”, aclaró Píscopo, y pidió evitar aglomeraciones innecesarias.

En cuanto a los tiempos de entrega, explicó que la impresión se realiza en Buenos Aires y que, si bien pueden existir demoras logísticas puntuales, “no por el tema de impresión ni por falta de insumos, que han estado siendo resueltos”.

Costos del DNI

  • DNI común: $7.500

  • DNI Express: $18.500

Pasaporte: chip, policarbonato y estándares internacionales

El pasaporte argentino también fue actualizado luego de 15 años sin modificaciones estructurales. El nuevo modelo incorpora dos hojas de policarbonato, chip electrónico y otros elementos de seguridad que refuerzan la protección de los datos personales.

“Está entre los 15 pasaportes más seguros del mundo”, destacó Píscopo, y subrayó que la actualización permite unificar criterios con los sistemas internacionales: “Argentina se pone a la vanguardia a nivel internacional”.

Quienes soliciten turno actualmente ya recibirán el nuevo pasaporte, ya que Mendoza tiene sus oficinas adaptadas en un 80% a la nueva biometría. “Las nuevas biometrías están llegando y se están adaptando a las oficinas”, indicó.

Costos del pasaporte

  • Pasaporte común: $70.000

  • Pasaporte Express: $170.000

  • Pasaporte inmediato (en el acto): $250.000

Desde el Registro Civil insistieron en que se trata de una actualización tecnológica, no de una obligación inmediata para los ciudadanos, y recomendaron tramitar la renovación con tiempo y previsibilidad, respetando las fechas de vencimiento de cada documento.

Escuchá la entrevista en Aconcagua Radio

