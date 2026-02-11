Fiesta de la Vendimia 2026: Luciano Pereyra, el Chaqueño y Abel Pintos cantarán en el Frank Romero Day

Conocé a todos los artistas que tocarán durante la Fiesta de la Vendimia 2026.

El Gobierno de Mendoza confirmó la grilla artística que musicalizará la Fiesta de la Vendimia 2026. El Chaqueño Palavecino, Luciano Pereyra y Abel Pintos se presentarán el 8, 9 y 10 de marzo en el teatro Frank Romero Day .

La fiesta máxima de los mendocinos está cada vez más cerca y, con la confirmación de los artistas principales, la euforia por Vendimia se comienza a palpitar. Según confirmaron las autoridades, “90 cosechas de una misma cepa” se presentará el sábado 7 de marzo y tendrá su segunda noche el domingo 8 en el teatro griego Frank Romero Day .

El domingo 8 de marzo , Luciano Pereyra cerrará la repetición del Acto Central, mientras que los días 9 y 10 se realizarán espectáculos musicales sin repetición. La noche del lunes, que también tendrá lugar en el imponente escenario, el Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos harán bailar, cantar y vitorear a cientos de mendocinos y turistas.

Luciano Pereyra se adueñará del estadio durante la repetición del Acto Central de la Fiesta de la Vendimia.

Finalmente, el martes 10, Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva se adueñarán del teatro para dar cierre a una temporada tan querida como histórica.

Artistas mendocinos también brillarán en el escenario

El sábado 8, Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo se unirán a la fiesta máxima, mientras que el domingo 9 será el turno para Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos.

Venta de entradas para público mendocino

A partir de este 12 de febrero a las 13 horas, los mendocinos podrán adquirir sus tickets para el Acto Central de la Fiesta de Nacional de la Vendimia, la repetición y las dos noches musicales por medio de www.entradaweb.com.ar. Los valores son los siguientes:

Acto Central

Sector Malbec, $42.000;

Cabernet Sauvignon, $28.000;

Chardonnay $21.000;

Tempranillo 2, 3 y 4, $35.000;

Tempranillo 1 y 5, $28.000;

Sector Bonarda $14.000.

Repetición del Acto Central:

Sector Malbec, $28.000;

Cabernet Sauvignon, $21.000;

Chardonnay $14.000;

Tempranillo 2, 3 y 4, $28.000;

Tempranillo 1 y 5, $21.000,

Bonarda, $11.000.

fiesta-nacional-la-vendimia-2023-teatro-griego-frank-romero-day-acto-central.webp La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya tiene sus artistas locales y nacionales confirmados.

Lunes y martes (valores por día):

Sector Malbec, $65.000;

Cabernet Sauvignon, $55.000;

Chardonnay $35.000;

Tempranillo 2, 3 y 4, $55.000;

Tempranillo 1 y 5, $45.000,

Bonarda, $35.000.

Los abonos para las dos noches musicales tendrán un costo de:

sector Malbec, $120.000;

Cabernet Sauvignon, $100.000;

Chardonnay $60.000;

Tempranillo 2, 3 y 4, $100.000;

Tempranillo 1 y 5, $80.000,

Bonarda, $60.000.

Canje de entradas

Una vez adquiridas las entradas —a través de la plataforma digital www.entradaweb.com.ar —, se deberá realizar el canje por la entrada física a partir del lunes 3 al domingo 9 de marzo. Los lugares donde se realizará este trámite se darán a conocer en brevedad.

Noticia en desarrollo...