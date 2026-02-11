11 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
¿Cuánto valdrán las entradas?

Fiesta de la Vendimia 2026: Luciano Pereyra, el Chaqueño y Abel Pintos cantarán en el Frank Romero Day

La Subsecretaría de Cultura confirmó a los artistas para el Acto Central y las repeticiones de la Fiesta de la Vendimia 2026. ¿Quiénes más subirán al escenario?

Conocé a todos los artistas que tocarán durante la Fiesta de la Vendimia 2026.

Conocé a todos los artistas que tocarán durante la Fiesta de la Vendimia 2026.

 Por Celeste Funes

El Gobierno de Mendoza confirmó la grilla artística que musicalizará la Fiesta de la Vendimia 2026. El Chaqueño Palavecino, Luciano Pereyra y Abel Pintos se presentarán el 8, 9 y 10 de marzo en el teatro Frank Romero Day.

Luciano Pereyra, El Chaqueño y Abel Pintos: los grandes invitados de Vendimia 2026

La fiesta máxima de los mendocinos está cada vez más cerca y, con la confirmación de los artistas principales, la euforia por Vendimia se comienza a palpitar. Según confirmaron las autoridades, “90 cosechas de una misma cepa” se presentará el sábado 7 de marzo y tendrá su segunda noche el domingo 8 en el teatro griego Frank Romero Day.

Lee además
Vendimia: a 90 años de su historia, el Gobierno de Mendoza reconoció a locutores y comunicadores video
Distinción Delia Larrive Escudero

Vendimia: a 90 años de su historia, el Gobierno de Mendoza reconoció a locutores y comunicadores
Vendimia Shopping: pisada de la uva, reinas y una noche a puro festejo
para tener en cuenta

Vendimia Shopping: pisada de la uva, reinas y una noche a puro festejo
rivadavia canta al país, luciano pereyra
Luciano Pereyra se adue&ntilde;ar&aacute; del estadio durante la repetici&oacute;n del Acto Central de la Fiesta de la Vendimia.

Luciano Pereyra se adueñará del estadio durante la repetición del Acto Central de la Fiesta de la Vendimia.

El domingo 8 de marzo, Luciano Pereyra cerrará la repetición del Acto Central, mientras que los días 9 y 10 se realizarán espectáculos musicales sin repetición. La noche del lunes, que también tendrá lugar en el imponente escenario, el Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos harán bailar, cantar y vitorear a cientos de mendocinos y turistas.

Finalmente, el martes 10, Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva se adueñarán del teatro para dar cierre a una temporada tan querida como histórica.

Artistas mendocinos también brillarán en el escenario

El sábado 8, Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo se unirán a la fiesta máxima, mientras que el domingo 9 será el turno para Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos.

Venta de entradas para público mendocino

A partir de este 12 de febrero a las 13 horas, los mendocinos podrán adquirir sus tickets para el Acto Central de la Fiesta de Nacional de la Vendimia, la repetición y las dos noches musicales por medio de www.entradaweb.com.ar. Los valores son los siguientes:

Acto Central

  • Sector Malbec, $42.000;
  • Cabernet Sauvignon, $28.000;
  • Chardonnay $21.000;
  • Tempranillo 2, 3 y 4, $35.000;
  • Tempranillo 1 y 5, $28.000;
  • Sector Bonarda $14.000.

Repetición del Acto Central:

  • Sector Malbec, $28.000;
  • Cabernet Sauvignon, $21.000;
  • Chardonnay $14.000;
  • Tempranillo 2, 3 y 4, $28.000;
  • Tempranillo 1 y 5, $21.000,
  • Bonarda, $11.000.
fiesta-nacional-la-vendimia-2023-teatro-griego-frank-romero-day-acto-central.webp
La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya tiene sus artistas locales y nacionales confirmados.

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya tiene sus artistas locales y nacionales confirmados.

Lunes y martes (valores por día):

  • Sector Malbec, $65.000;
  • Cabernet Sauvignon, $55.000;
  • Chardonnay $35.000;
  • Tempranillo 2, 3 y 4, $55.000;
  • Tempranillo 1 y 5, $45.000,
  • Bonarda, $35.000.

Los abonos para las dos noches musicales tendrán un costo de:

  • sector Malbec, $120.000;
  • Cabernet Sauvignon, $100.000;
  • Chardonnay $60.000;
  • Tempranillo 2, 3 y 4, $100.000;
  • Tempranillo 1 y 5, $80.000,
  • Bonarda, $60.000.

Canje de entradas

Una vez adquiridas las entradas —a través de la plataforma digital www.entradaweb.com.ar —, se deberá realizar el canje por la entrada física a partir del lunes 3 al domingo 9 de marzo. Los lugares donde se realizará este trámite se darán a conocer en brevedad.

Noticia en desarrollo...

Temas
Seguí leyendo

Tupungato vivió su Vendimia y coronó por primera vez a una reina de Gualtallary

Tupungato honra su identidad en la Fiesta de la Vendimia con vecinos, memoria y tradición

En una noche inolvidable de Vendimia, La Paz eligió a Ana Laura Roza como su reina 2026

Ciudad celebró su Vendimia con una gran fiesta y coronó a María Celeste Sammartino como su reina

Vendimia, identidad y emoción: la mirada sensible de Diego Gareca

Vendimia 2026: La Paz celebra su fiesta departamental y abre el Festival La Paz y el Canto de Cuyo

La Municipalidad de Mendoza presentó a las candidatas provinciales a Reina de Personas Mayores

Este viernes se realizará la Fiesta de la Vendimia 2026 en la Ciudad: un viaje por la memoria y el alma mendocina

LO QUE SE LEE AHORA
Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero
Efemérides santoral

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero

Las Más Leídas

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero
Efemérides santoral

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero

Un pueblo olvidado por el turismo: paisajes de montañas que parecen de otro mundo
Joya oculta

Un pueblo olvidado por el turismo: paisajes de montañas que parecen de otro mundo

Eclipse solar anular: dónde verlo en Argentina y qué día será
El primer eclipse del 2026

Eclipse solar anular: dónde verlo en Argentina y qué día será

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en febrero 2026
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en febrero 2026

Cuánto necesitó una familia de Mendoza en enero de 2026 para no ser pobre ni indigente
Cifras

Cuánto necesitó una familia de Mendoza en enero de 2026 para no ser pobre ni indigente