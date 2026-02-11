Brunela Julián, la niña que jugaba a ser reina y hoy representa el sueño de Rivadavia

Hay sueños que no aparecen de golpe: se siembran jugando, se riegan con constancia y florecen cuando el corazón está listo. Así lo vive Brunela Julián , reina departamental de Rivadavia, que hoy camina rumbo a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 con la emoción intacta de aquella nena de cinco años que se ponía una corona de cumpleaños y obligaba —entre risas— a sus amigas a votar en elecciones imaginarias.

“Siempre era la reina” , recuerda divertida. Sábanas convertidas en capas, maquillaje improvisado y un escenario armado en casa. El juego era serio: ahí ya había convicción, liderazgo y una forma de soñar en grande. Hoy, con la banda real cruzándole el pecho, siente que esa niña recibió su respuesta: lo logramos juntas.

La Vendimia “Mi Rivadavia es así” fue para Brunela un torbellino de luces, nervios y miradas buscadas entre el público. La familia con carteles, los amigos alentando, la música en vivo, el predio colmado. Más de 80 mil personas vibrando en el festival "Rivadavia canta al país" y ella intentando atrapar cada segundo en medio de la intensidad.

La reina de Rivadavia junto a Mike Bartoluce, en un nuevo episodio de "El Back de Vendimia".

Cuenta que arriba del escenario el tiempo cambia: todo es imponente, casi irreal. Pero hay imágenes que la anclaron: su familia, sus amigas de toda la vida y el peso hermoso de representar a Los Campamentos , uno de los distritos más grandes del departamento. “Ya no sos vos sola —dice—, sos mucha gente”.

Representar también es cuidar

Estudiante avanzada de Administración de Negocios y próxima a sumar el título de contadora pública, Brunela entiende la Vendimia como gestión, trabajo en equipo y proyecto colectivo. Por eso su propuesta se llama “Vendimia que cuida”, una iniciativa enfocada en la salud física, mental y emocional de trabajadores vitivinícolas.

Habla de piel expuesta al sol, de posturas forzadas, de embarazo en tareas rurales, de pausas necesarias, de hidratación, de contención psicológica. No es un discurso: durante la cosecha ya salió a repartir agua y alivio fresco en días extremos de calor. Para ella, así como se protege la vid, también hay que proteger a quienes la hacen dar fruto.

Familia, equipo y raíces

Si hay una palabra que repite es acompañamiento. Sus padres —dice— son el pilar de todo. Recuerda actos escolares donde estaban aplaudiendo desde una escalera, jornadas de trabajo largas que no impidieron presencia, esfuerzo convertido en oportunidad de estudio y preparación.

También habla de equipo: de las otras candidatas, de la corte, de escuchar ideas, de construir en conjunto. No imagina la corona como un lugar individual sino como una mesa compartida de trabajo y propuestas.

05 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de Rivadavia, Brunela Julián, el back El momento más emotivo fue cuando la reina observó una foto de niña en la que desde entonces soñaba con ser reina de Rivadavia. Foto: Cristian Lozano

Rivadavia, orgullo y territorio

Cuando recomienda su departamento, lo hace con tono de anfitriona: el lago y el polideportivo como punto de encuentro, las bodegas y fincas que sostienen identidad, y la histórica Gargantini en Los Campamentos, que proyecta enoturismo y nueva vida para la zona. Su relato mezcla paisaje, producción y pertenencia. Vendimia, para ella, es cultura viva.

05 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de Rivadavia, Brunela Julián, el back La soberana, en plena sesión de maquillaje con Deborah Funes Esteticista y peinado con Pascual Porco Estilistas. Foto: Cristian Lozano

