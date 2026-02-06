Vendimia, identidad y emoción: la mirada sensible de Diego Gareca

En una charla íntima en El Back de Vendimia 2026, el ciclo de Andino Streaming conducido por Erika García , el Subsecretario de Cultura de la provincia, Diego Gareca habla de la Vendimia como algo que no se explica del todo, pero se siente desde siempre . Como una identidad que se aprende antes de nombrarla, que se vive en familia, en los cerros, en la casa, y que hoy lo interpela también desde la gestión pública.

Sin discursos grandilocuentes, Gareca pone en palabras una idea que atraviesa toda la entrevista: la Vendimia no es solo una fiesta. Es memoria, emoción y un hecho cultural que convive con los mendocinos desde hace 90 años .

“La Vendimia siempre estuvo”, dice. No como un evento excepcional, sino como parte del paisaje cotidiano. En su infancia, la fiesta se vivía en casa, en la calle y en familia. Su mamá seguía cada elección con atención y transformaba el voto de las reinas en un ritual doméstico: papel, lápiz y departamentos anotados como si fuera una lección de geografía y, al mismo tiempo, un juego compartido.

“Queríamos saber antes que los locutores quién iba a ser la reina”, recuerda. La Vendimia se miraba como un mundial de fútbol. Y cuando terminaba, la celebración seguía: subir al techo para ver los fuegos artificiales era parte del cierre natural de la noche.

También estaban los cerros. Ir con sándwiches, escuchar recitales, compartir con amigos y familia. “Nunca fue conseguir una entrada”, cuenta. Era estar ahí. Vivirla. Esa experiencia temprana —más emocional que conceptual— es la que hoy reaparece cada vez que piensa la cultura y la identidad mendocina.

La Vendimia vivida, del mundo analógico al digital

Gareca se reconoce como parte de una generación de transición. “Vengo de un mundo analógico y me inserté en una sociedad digital”, dice. Recuerda el asombro de ver al canillita vendiendo el diario apenas terminaba la fiesta, cuando la gente todavía bajaba del teatro griego. Todo parecía inmediato, incluso antes de la tecnología.

Los recuerdos se mezclan con la música: recitales en los cerros, Fito Páez presentando Abre, canciones que quedaban sonando mientras la Vendimia seguía su curso. Vivir la fiesta nunca fue una postal, sino una experiencia que atravesaba la vida cotidiana.

Entrevista, diego gareca, back de vendimia, andino streaming Foto: Yemel Fil

De la vanguardia a la tradición

Para Gareca, entender la Vendimia implica entender el paso del tiempo. “Cuando nace la fiesta, hace 90 años, era una vanguardia”, explica. Una forma novedosa de darle un lenguaje cultural a una industria: la vitivinicultura.

Pero ninguna vanguardia se sostiene intacta durante nueve décadas. “Esa vanguardia se convierte en tradición”, afirma. Y ahí aparece el desafío: conservar aquello que identifica sin negar el cambio. La Vendimia de hoy no es la misma que la de hace 40 o 50 años. La tecnología se incorporó, los lenguajes se transformaron, y aun así hay un núcleo que permanece.

Embed - EL BACK DE VENDIMIA: DIEGO GARECA - SUBSECRETARIO DE CULTURA

Gestionar cultura: cuidar lo que no se ve

Desde su rol como subsecretario, Gareca entiende la gestión cultural como una tarea sensible. No se trata solo de organizar espectáculos o administrar presupuestos. “Hay que cuidar lo simbólico”, sostiene. Cada decisión impacta en cómo una sociedad se representa a sí misma.

La Vendimia, dice, es uno de los mayores desafíos: sostener la tradición sin convertirla en una pieza de museo. Mantener la raíz, pero permitir que el presente también tenga voz. “La fiesta cambia, aunque muchos digan que siempre es la misma”, resume.

Entrevista, diego gareca, back de vendimia, andino streaming Foto: Yemel Fil

El rol de la reina de la Vendimia: una construcción simbólica

Uno de los tramos más reflexivos de la charla aparece al hablar del rol de la reina de la Vendimia. Gareca es claro: se trata de una construcción simbólica profundamente identitaria. “No es una reina como en Europa”, aclara. No gobierna ni firma decretos. Representa.

Las reinas y virreinas encarnan una simbología popular que la sociedad mendocina reconoce. “La gente no siempre sabe el nombre, pero sabe que es la reina de la Vendimia de Mendoza”, dice, recordando caminatas en Buenos Aires donde eran reconocidas en la calle.

Frente a las exigencias actuales, especialmente desde las redes sociales, advierte sobre la presión que recae sobre chicas de 20 o 21 años a quienes se les pide opinión inmediata sobre temas complejos. Para Gareca, el recorrido previo —las vendimias distritales, los clubes, los barrios— es parte esencial de la fiesta y de su sentido comunitario.

El futuro de la Vendimia: tecnología y factor humano

La Vendimia de los 90 años tendrá un tono histórico y retrospectivo, pero también incorporará nuevas herramientas. Entre ellas, un show de drones como cierre, una tecnología que años atrás parecía imposible y hoy es parte del presente.

Pensar la Vendimia a diez años, dice Gareca, implica pensar también cómo cambiará la sociedad mendocina. “La tecnología aceleró los procesos sociales y culturales”, reflexiona. Lo importante, para él, es que más allá de los cambios técnicos, el factor humano siga siendo determinante.

Entrevista, diego gareca, back de vendimia, andino streaming Foto: Yemel Fil

La casa, la calma y el orgullo

Cuando se apagan las cámaras, la casa aparece como refugio. Vive en un lugar que eligió por la calma, rodeado de libros, música y objetos con historia. “Mi hija dice que parece un museo”, cuenta entre risas. Para él, es simplemente un espacio habitado, un lugar donde puede estar tranquilo y ser.

Se define como un afortunado. “Me pagan por hacer lo que me gusta”, dice, y reconoce ese privilegio al pensar en sus padres y en los trabajos que tuvieron. A los 51 años, asegura, todavía se permite soñar.

Al final, el orgullo no pasa solo por lo personal. “Deseo que -mis- amigos se pongan felices cuando me vean venir”, cita, recordando a Fontanarrosa. Quizás ahí esté la síntesis de su mirada: una Vendimia que, como la vida, se construye con otros.