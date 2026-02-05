Supermercados Carrefour ¿posterga su salida de la Argentina?

La prolongada indefinición sobre la eventual salida de Supermercados Carrefour de la Argentina se ha transformado, con el correr de los meses, en un proceso cargado de señales contradictorias . Mientras el grupo francés mantiene formalmente abierto el mandato de venta de sus activos locales , en los hechos continúa invirtiendo, expandiendo servicios y profundizando su presencia operativa en el país, lo que alimenta la hipótesis de una postergación indefinida (o incluso un abandono) de la decisión original .

Después de sorprender con la compra de los supermercados de cercanía de Mendoza Super A, la cadena francesa continuó con sus políticas de expansión con el crecimiento del sistema de Entrega Inmediata , una modalidad de comercio electrónico que permite recibir compras de supermercado en el hogar en el plazo de una hora , con los mismos precios y promociones que en las tiendas físicas. El servicio ya opera en 50 sucursales ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires , el Gran Buenos Aires , Córdoba , Mendoza y Tandil , y desde la compañía anticipan que continuará extendiéndose a nuevas ciudades a lo largo del año. La iniciativa apunta a fortalecer la experiencia de compra y a consolidar un modelo omnicanal , una estrategia difícil de conciliar con una retirada inminente del mercado .

En la misma línea, Carrefour avanzó en la implementación de tecnologías de Computer Vision en cajas de cobro , un sistema basado en inteligencia artificial destinado a reducir los tiempos de espera y optimizar la gestión de recursos humanos . La solución ya funciona en cuatro tiendas del norte del conurbano bonaerense y en un local de formato Market , y forma parte de un plan más amplio de modernización operativa con proyección hacia 2026 .

Estas decisiones se producen en un contexto de negociaciones estancadas . La intención de abandonar la Argentina había sido anunciada oficialmente en julio del año pasado , como parte de una estrategia global orientada a concentrar operaciones en mercados considerados más estables y rentables , como Francia y España . Para ese objetivo, el directorio de Carrefour en París contrató al Deutsche Bank , que quedó a cargo de ofrecer los activos locales : más de 700 sucursales de distintos formatos, una financiera propia , cerca de 17.000 empleados y una participación de mercado estimada en torno al 21% .

El proceso derivó en una lista acotada de interesados integrada por Francisco De Narváez, propietario de Changomás; el grupo chileno Cencosud; el fondo estadounidense Klaff Realty y Alfredo Coto, dueño de la cadena que lleva su apellido. Sin embargo, con el paso de los meses, la competencia se fue desdibujando. Cencosud se retiró tempranamente, Klaff Realty abandonó la puja y el escenario quedó reducido a negociaciones bilaterales sin resultados concluyentes.

De Narváez fue el único que presentó una oferta concreta. A mediados de noviembre, propuso alrededor de 1.000 millones de dólares por el conjunto de activos, cifra que luego se habría reducido a un rango de entre 675 y 800 millones, según trascendidos del mercado. Esa rebaja sustancial debilitó su posición frente al directorio francés, que aspiraba a obtener al menos 2.000 millones de dólares por la operación. A pesar de sumar aliados estratégicos -como Eduardo Elsztain y Juan Pazo- y de desprenderse de activos en Uruguay para reforzar su capacidad financiera, el empresario no logró disipar las dudas sobre el cierre efectivo del financiamiento.

La alternativa Intercorp y el factor regional

En paralelo, Alfredo Coto intentó sostener su interés mediante una alianza con el holding peruano Intercorp, que irrumpió en la etapa final del proceso con una propuesta considerada “agresiva”. Intercorp es uno de los conglomerados más relevantes de Perú, con fuerte presencia en supermercados, banca, farmacias y centros comerciales, y viene mostrando una clara vocación de expansión regional tras su reciente desembarco en Chile. A diferencia de otros grupos internacionales, el holding peruano se muestra dispuesto a operar en contextos de alta inflación y volatilidad regulatoria, una experiencia que podría jugar a su favor en el mercado argentino.

Un final abierto y sin plazos

No obstante, las ofertas recibidas (tanto por monto como por estructura) no habrían satisfecho las expectativas de la casa matriz. Los plazos internos para definir el futuro de la filial argentina se fueron corriendo: primero noviembre, luego diciembre y finalmente enero de 2026. Ninguna de esas fechas trajo anuncios concretos.

Así, la operación se convirtió en un verdadero “culebrón” corporativo, en el que la falta de definiciones convive con una actividad comercial que no da señales de repliegue. Mientras las negociaciones continúan empantanadas y las valuaciones no cierran, Carrefour sigue apostando a mejorar su propuesta de valor en la Argentina. La incógnita ya no es solo quién comprará la cadena, sino si el grupo francés, ante la ausencia de ofertas convincentes, terminará optando por quedarse.