El FMI llegó al país para revisar metas del acuerdo con el Gobierno de Milei

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a la Argentina para la revisión de las metas del programa que sellaron con el gobierno del presidente Javier Milei en el primer trimestre del 2025. La comitiva está encabezada por el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu, y el jefe de misión para la Argentina, Bikas Joshi.

El arribo de los representantes del Fondo se da a pocas horas de que el Poder Ejecutivo empujara la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) por la actualización en la metodología del IPC .

Mercado cambiario Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 5 de febrero de 2026

Lavagna pretendía aplicar la nueva fórmula para calcular la inflación desde este año, mientras que el oficialismo, con Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, como voces cantantes, pretendían hacerlo cuando se normalicen los precios.

El detalle a tener en cuenta, y que seguro formará parte de la agenda de temas en las charlas pactadas entre las partes, es que la implementación de la nueva metodología para medir la inflación justamente formaba parte de los compromisos asumidos con el FMI.

Los técnicos del FMI revisarán el cumplimiento de dos metas fundamentales durante el último tramo de 2025: el superávit fiscal y la acumulación de reservas.

Kristalina Georgieva elogió "la acumulación de reservas" del Banco Central

La titular del FMI mantuvo un encuentro durante el Foro de Davos con el ministro de Economía, Luis Caputo, donde elogió el plan económico del Gobierno.

En su cuenta de X, Georgieva destacó su encuentro con Caputo y remarcó el almacenamiento de reservas, en el marco del programa económico de la administración de La Libertad Avanza: "Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas".

Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda le agradeció a la titular del FMI y sostuvo la postura del Gobierno. "Thank you, Kristalina Georgieva. Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente", expresó.