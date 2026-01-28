Banco Nación: cómo ahorrar $60.000 en compras en supermercados mediante MODO

Hasta el 28 de febrero se podrá ahorrar hasta $60.000 en supermercados y mayoristas adheridos, abonando mediante MODO, la billetera virtual de los bancos. Sin embargo, los consumidores deberán pagar con Banco Nación, para obtener el reintegro.
Se trata de un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas, realizando las compras de forma presencial o virtual. La promoción aplica los miércoles y el tope de reintegro es de $12.000 por usuario por semana, si se hace una compra de un monto mínimo de $40.000.
El beneficio rige hasta el 28 de febrero, por lo que hasta esa fecha se puede ahorrar hasta $60.000, haciendo compras con tarjetas de crédito Visa o Mastercard de Banco Nación, a través de la aplicación MODO.
Qué supermercados están adheridos al beneficio
De acuerdo al Banco Nación, los supermercados y mayoristas adheridos en Mendoza son: