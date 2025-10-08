La puja por los supermercados Carrefour Argentina: cómo se ve del otro lado de la Cordillera

Argentina, un mercado que el fundador de Cencosud, Horst Paulmann , solía describir como aquel donde "aprendió a rezar" debido a su histórica inestabilidad económica , vuelve a ser el escenario de una movida corporativa de alto riesgo que podría redefinir el liderazgo del retail regional . Los herederos de Paulmann , controladores del holding chileno Cencosud , se han planteado una apuesta estratégica de gran calado : adquirir la totalidad de la operación de los supermercados Carrefour Argentina .

Así define la situación de la venta de Carrefour el suplemento económico del diario trasandino La Tercera , que viene siguiendo de cerca la operación desde que se confirmó que Cencosud estaba entre los cuatro finalistas por los activos del supermercado francés.

Esta intención por parte de Cencosud se inserta en un proceso de desinversión global iniciado por Carrefour , que busca concentrarse en sus mercados esenciales (Francia, España y Brasil) y desprenderse de activos considerados no estratégicos . Tras 43 años de presencia en Argentina , la matriz francesa, dirigida por su CEO global Alexandre Bompard , entregó en julio pasado un mandato a Deutsche Bank para gestionar la venta de sus activos . Este movimiento, si bien representa una oportunidad de crecimiento formidable , ha encendido alertas entre inversionistas y clasificadoras de riesgo debido al potencial impacto en la deuda y la gestión de Cencosud en una economía de escasa estabilidad reciente . Afirman en Santiago, mientras los titulares de los diarios de Santiago y regiones también reflejan un proceso por el cual en los últimos días Cencosud se desprendió de más de 1.000 empleados de sus diversos retails chilenos .

La cadena francesa ostenta en Argentina un total de 706 puntos de venta , una cifra alcanzada recientemente tras la compra de la cadena Super A . Opera a través de cuatro formatos distintos : 81 hipermercados (Hiper) , 94 supermercados (Market) , 34 mayoristas (Maxi) y, su formato más replicado, 497 tiendas de conveniencia (Express) .

Aunque Carrefour alcanzó ingresos por 2.345 millones de dólares hasta junio, reportó una pérdida de 220 millones el año pasado, a pesar de haber elevado sus ingresos por ventas. El Deutsche Bank ha valorado los activos argentinos en aproximadamente 2.000 millones de dólares, cifra que evidencia la posición de mercado del grupo, que emplea a 17.000 personas y opera en 110 municipios.

image La venta del supermercado francés en Argentina es seguida de cerca en Santiago de Chile por la oferta de Cencosud

Los candidatos en competencia

Como ya contó Sitio Andino, en la lista corta de interesados, además de Cencosud, se encuentran la cadena Coto y el grupo De Narváez, dueño de Changomás. Cencosud, que opera las marcas Jumbo, Disco y Vea, posee 307 tiendas, menos de la mitad que Carrefour. En contraste, el market share en facturación (a junio) sitúa a Coto a la cabeza con 22,3%, seguido de Carrefour (21,1%) y Cencosud (17%).

Estrategias y asesorías financieras

El interés de los principales competidores ha llevado a una sofisticada preparación de las ofertas. Coto, liderado por Germán Coto (hijo de Alfredo), ha conformado un equipo de alto nivel, asesorado por el banco UBS, la consultora Deloitte y una empresa francesa de M&A (Mergers and Acquisitions, es decir, fusiones y adquisiciones).

De Narváez, por su parte, ya cuenta con experiencia tras adquirir las operaciones de Walmart en 2020 y ha asegurado líneas de financiamiento internacional para ofertar entre 800 millones y 1.000 millones de dólares.

Riesgos regulatorios y posición dominante

Sin embargo, la complejidad del negocio radica en lo que debería ser inevitable intervención oficial. Si el grupo francés opta por cualquiera de los tres competidores locales (Cencosud, Coto o Changomás), la operación deberá ser analizada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para determinar si existe una restricción a la competencia o una posición dominante.

Este escenario es preocupante para Cencosud, ya que su amplia presencia a través de marcas como Jumbo, Disco, Vea y la mayorista Makro, además de sus negocios de centros comerciales (Unicenter) y mejoramiento del hogar (Easy), podría llevar a la CNDC a analizar una probable posición de monopolio en algunas regiones. La Ley de Defensa de la Competencia podría obligar a la imposición de condiciones, incluyendo la venta de activos. Claro que con el actual Gobierno las posibilidades de que tal situación se haga efectiva parecen de bajas posibilidades.

Plazos y expectativas del cierre

En el mundo del supermercadismo argentino se asegura que el directorio de Carrefour busca un cierre ágil, sin "burocracia" ni conflictos legales, con la expectativa de dejar el país a principios de 2026.

Las ofertas presentadas hasta ahora por el Deutsche Bank, que oscilan entre 900 millones y 1.000 millones de dólares en el mejor de los casos, están lejos de la valoración de 2.000 millones de la empresa francesa. Es probable que Carrefour deba definir una estrategia de ingeniería financiera para acortar esta brecha, mientras el deadline para el anuncio oficial, previsto para antes de fines de octubre o principios de noviembre, se acerca.