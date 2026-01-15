Cuándo abren las inscripciones al Progresar 2026

15 de enero de 2026
 Por Juan Pablo Strappazzon

El Progresar, antes llamado Becas Progresar, es un programa que busca que los jóvenes completen sus estudios y continúen su formación profesional. Muchos se preguntan cuándo abrirán las inscripciones para 2026 y en esta nota te contamos lo que se conoce hasta ahora.

Progresar, Becas Progresar.jpg
La Beca Progresar ayuda a los jóvenes a completar sus estudios y seguir su formación

La Beca Progresar ayuda a los jóvenes a completar sus estudios y seguir su formación

Qué se sabe sobre las inscripciones al Progresar 2026

Hasta el momento, el Ministerio de Capital Humano no confirmó oficialmente las fechas de inscripción para el ciclo 2026. Se estima que la convocatoria se habilitará antes del inicio del año escolar y que el registro deberá realizarse únicamente de manera online, a través de los canales oficiales del programa.

El plan Progresar se organiza en tres modalidades: Educación Obligatoria, Educación Superior y Progresar Trabajo. Cada línea tiene requisitos específicos que los postulantes deben cumplir para acceder a los beneficios.

En cuanto a los pagos de enero, todos los titulares del programa reciben un monto total de $35.000. Inicialmente se deposita el 80% ($28.000), mientras que el 20% restante estará disponible para aquellos estudiantes que hayan cumplido con los criterios académicos durante 2025.

El cronograma de cobro de enero se organizó según la terminación del DNI: el lunes 12 cobraron quienes tienen documentos finalizados en 0 y 1; el martes 13, los de 2 y 3; el miércoles 14, los de 4 y 5; el jueves 15, los de 6 y 7; y el viernes 16, los que terminan en 8 y 9.

