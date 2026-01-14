14 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Primera licitación de 2026

El Tesoro renovó el 98% de la deuda en pesos y convalidó una suba de tasas

El Ministerio de Economía refinanció más de $9,3 billones en vencimientos, aunque debió ofrecer mayores rendimientos en un contexto de escasez de pesos.

Finanzas renovó el 98% de los $9,6 billones, en medio de la volatilidad de tasas

Finanzas renovó el 98% de los $9,6 billones, en medio de la volatilidad de tasas

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Economía

El Gobierno nacional logró renovar casi el 100% de los vencimientos de deuda en pesos en la primera licitación de 2026 y evitó inyectar pesos al mercado, en una jornada clave para el frente financiero marcada por la escasez de liquidez y la suba de tasas de interés.

Según informó la Secretaría de Finanzas, se adjudicaron $9,37 billones sobre vencimientos superiores a $9,6 billones, lo que implicó un rollover del 98%, tras recibir ofertas por $10,06 billones.

Lee además
El Banco Central canceló el swap con Estados Unidos y el Tesoro celebró la devolución
CUMPLIMIENTO

El Banco Central canceló el swap con Estados Unidos y el Tesoro celebró la devolución
Este viernes, el gobierno nacional afrontará el pago de vencimientos por 4.200 millones de dólares
Mediante un préstamo

Hoy, el gobierno afronta el pago de vencimientos de deuda por 4.200 millones de dólares

Primera licitación de deuda en 2026: rollover alto, pero con tasas más elevadas

El resultado fue bien leído por el mercado en términos de renovación de deuda, aunque dejó como contracara una suba en los rendimientos convalidados por el Tesoro, especialmente en los instrumentos de corto plazo.

Entre las opciones ofrecidas hubo letras capitalizables, bonos ajustados por inflación (CER), instrumentos atados al dólar, alternativas a tasa fija y títulos vinculados a la TAMAR, con el objetivo oficial de estirar plazos y reducir el costo financiero, algo que finalmente no se logró plenamente.

En concreto, la tasa fija más corta, con vencimiento en 2027, escaló hasta una TIREA del 49,16%, muy por encima de una inflación que actualmente corre al 31,5% anual, lo que refleja la decisión oficial de pagar más tasa antes que liberar pesos al sistema.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/2011546410953347194&partner=&hide_thread=false

Un mercado con pocos pesos y tasas en alza

La licitación se desarrolló en un contexto de restricción de liquidez, con un mercado dominado en los últimos días por la volatilidad de la tasa de interés ante la falta de pesos.

Mientras el Tesoro evitó expandir la base monetaria vía deuda, el Banco Central continuó inyectando pesos a través de la compra de dólares en el mercado cambiario. Solo este miércoles adquirió USD 187 millones y acumula USD 515 millones desde la implementación del nuevo esquema cambiario a comienzos de enero.

Luis Caputo
El Ministerio de Econom&iacute;a enfrent&oacute; la primera licitaci&oacute;n de deuda en pesos del a&ntilde;o.

El Ministerio de Economía enfrentó la primera licitación de deuda en pesos del año.

Un semestre cargado de vencimientos

Más allá del buen resultado puntual, el mercado sigue de cerca el calendario de deuda para los próximos meses.

Según estimaciones privadas, entre enero y marzo los vencimientos con el sector privado rondan los $72 billones, mientras que abril y junio presentan compromisos cercanos a $20 billones cada mes. En mayo, el monto baja a unos $8 billones.

Antes de esta licitación, los compromisos del primer semestre de 2026 ascendían a cerca de $100 billones, lo que explica la atención puesta en la señal que dejara el Gobierno en este primer test del año.

Fuente: con información de Infobae

Temas
Seguí leyendo

Luis Caputo defendió el préstamo, los activos no repuntaron y el riesgo país subió

El Banco Central acordó un préstamo por US$3.000 millones con bancos internacionales

El Gobierno dio de baja a tres prepagas: cuáles son las empresas afectadas

Celulares más baratos: cuánto pueden bajar los precios tras la eliminación de aranceles

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 14 de enero de 2026

Industria automotriz: cómo es el barco de BYD que trae 5.000 autos al país

Cuándo llega el barco chino con más de 5.000 autos eléctricos y qué cambia en el mercado a mediano plazo

Descuentos en ópticas con Banco Nación: cómo aprovecharlos

LO QUE SE LEE AHORA
Descuentos en ópticas con Banco Nación: cómo aprovecharlos
Te puede servir

Descuentos en ópticas con Banco Nación: cómo aprovecharlos

Las Más Leídas

Conocé el pronóstico en Mendoza para este miércoles.
El clima

Calor, tormentas y Zonda en un departamento: el pronóstico para este miércoles en Mendoza

Qué nos dice la psicología sobre quienes no soportan el calor
Tal vez no sabías

Qué nos dice la psicología sobre quienes no soportan el calor

Quiénes fueron los más y menos faltadores en las sesiones de 2025.
En 2025

Quiénes son los cuatro diputados mendocinos con asistencia perfecta en el Congreso

Científica y canes trabajan en Maipú tras el de restos humanos una chacarita.
Investigación

Horror en Maipú: un perro llevó un cráneo a una vivienda y se activó un operativo

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 14 de enero: números ganadores del sorteo 3339
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 14 de enero: números ganadores del sorteo 3339