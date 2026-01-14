El Tesoro renovó el 98% de la deuda en pesos y convalidó una suba de tasas

Finanzas renovó el 98% de los $9,6 billones, en medio de la volatilidad de tasas

El Gobierno nacional logró renovar casi el 100% de los vencimientos de deuda en pesos en la primera licitación de 2026 y evitó inyectar pesos al mercado , en una jornada clave para el frente financiero marcada por la escasez de liquidez y la suba de tasas de interés .

Según informó la Secretaría de Finanzas , se adjudicaron $9,37 billones sobre vencimientos superiores a $9,6 billones , lo que implicó un rollover del 98% , tras recibir ofertas por $10,06 billones .

El resultado fue bien leído por el mercado en términos de renovación de deuda , aunque dejó como contracara una suba en los rendimientos convalidados por el Tesoro , especialmente en los instrumentos de corto plazo.

Entre las opciones ofrecidas hubo letras capitalizables, bonos ajustados por inflación (CER), instrumentos atados al dólar, alternativas a tasa fija y títulos vinculados a la TAMAR , con el objetivo oficial de estirar plazos y reducir el costo financiero, algo que finalmente no se logró plenamente.

En concreto, la tasa fija más corta, con vencimiento en 2027, escaló hasta una TIREA del 49,16%, muy por encima de una inflación que actualmente corre al 31,5% anual, lo que refleja la decisión oficial de pagar más tasa antes que liberar pesos al sistema.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/2011546410953347194&partner=&hide_thread=false La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $9,37 billones habiendo recibido ofertas por un total de $10,06 billones.

Esto significa un rollover de 98% sobre los vencimientos del día de la fecha.



LECAP/BONCAP a:

27/2/26… pic.twitter.com/tg2PUpmG4E — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) January 14, 2026

Un mercado con pocos pesos y tasas en alza

La licitación se desarrolló en un contexto de restricción de liquidez, con un mercado dominado en los últimos días por la volatilidad de la tasa de interés ante la falta de pesos.

Mientras el Tesoro evitó expandir la base monetaria vía deuda, el Banco Central continuó inyectando pesos a través de la compra de dólares en el mercado cambiario. Solo este miércoles adquirió USD 187 millones y acumula USD 515 millones desde la implementación del nuevo esquema cambiario a comienzos de enero.

Luis Caputo El Ministerio de Economía enfrentó la primera licitación de deuda en pesos del año.

Un semestre cargado de vencimientos

Más allá del buen resultado puntual, el mercado sigue de cerca el calendario de deuda para los próximos meses.

Según estimaciones privadas, entre enero y marzo los vencimientos con el sector privado rondan los $72 billones, mientras que abril y junio presentan compromisos cercanos a $20 billones cada mes. En mayo, el monto baja a unos $8 billones.

Antes de esta licitación, los compromisos del primer semestre de 2026 ascendían a cerca de $100 billones, lo que explica la atención puesta en la señal que dejara el Gobierno en este primer test del año.

Fuente: con información de Infobae