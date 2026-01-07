El Banco Central acordó un préstamo por US$3.000 millones con bancos internacionales

El Banco Central acordó un préstamo por US$3.000 millones con bancos internacionalesEl Banco Central baja la tasa de interés: cómo impacta en el plazo fijo.

La operación se concretó en la antesala del vencimiento de deuda con bonistas privados que enfrenta el Gobierno nacional por US$4.200 millones, pago que deberá realizar este viernes 9 de enero. A través de un comunicado, el BCRA detalló los términos de la operación.

Según explicó la autoridad monetaria, la transacción se realizó por el monto total licitado, a un plazo de 372 días. La tasa acordada equivale a la SOFR en dólares más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que arroja un costo financiero equivalente al 7,4% anual.

image.png El Banco Central acordó un préstamo por US$3.000 millones con plazo de un año. Recurrir a un nuevo préstamo para afrontar vencimientos Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que la Argentina podría acceder a hasta US$7.000 millones mediante un préstamo Repo con bancos internacionales. De acuerdo con lo publicado por Infobae, las ofertas recibidas alcanzaron los US$4.400 millones, aunque finalmente se tomó US$3.000 millones.

Con la confirmación del préstamo, el Gobierno despeja uno de los interrogantes que dominó los análisis del mercado en los últimos meses: el origen de los fondos para afrontar el vencimiento de esta semana. Si bien la voluntad de pago no estaba en duda, persistía la incógnita sobre la estrategia financiera elegida para cumplir con el compromiso.