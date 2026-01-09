Hoy, el gobierno afronta el pago de vencimientos de deuda por 4.200 millones de dólares

El gobierno de Javier Milei tendrá que pagar este viernes 9 de enero los vencimientos de deuda que totalizan $4.200 millones de dólares, en concepto de bonos soberanos emitidos en la reestructuración del 2020. Se trata de los bonos emitidos en agosto del 2020 -durante el gobierno de Alberto Fernández- como resultado de la reestructuración de la deuda que hizo Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía.
El primer día hábil del 2026, el Gobierno envió a los tenedores de los bonos el aviso oficial de pago para todos los títulos en moneda extranjera, con vencimientos en 2030, 2035, 2036, 2038, 2041 y 2046, en dólares y en euros.
Durante esta semana, el Ejecutivo concretó las opciones que tenía disponible para reunir los $4.200 millones de dólares. La más reciente fue el préstamo con los seis bancos internacionales por $3.000 millones de dólares, de los cuales utilizará un parte de ese total y el resto irán destinadas a fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA).
También contará con el ingreso de los $706 millones de dólares por la venta de acciones de las hidroeléctricas del Comahue y parte de las reservas que acumula la entidad a cargo de Santiago Bausili.
La operación se concretó en la antesala del vencimiento de deuda con bonistas privados que enfrenta el gobierno nacional por $4.200 millones de dólares, pago que deberá realizar este viernes 9 de enero. A través de un comunicado, el BCRA detalló los términos de la operación.
Según explicó la autoridad monetaria, la transacción se realizó por el monto total licitado, a un plazo de 372 días. La tasa acordada equivale a la SOFR en dólares más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que arroja un costo financiero equivalente al 7,4% anual.
Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie. Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit. Como se les caía la cara de vergüenza de ser el gobierno que más deuda tomó en la historia, inventaron el concepto de “financiamiento neto positivo”, e incluso lo festejaban. Es decir,… https://t.co/Nq7eqG4ZXM