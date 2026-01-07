7 de enero de 2026
Deuda y polémica

Luis Caputo defendió el préstamo, los activos no repuntaron y el riesgo país subió

El ministro aseguró que el acuerdo con bancos internacionales se utilizará para cancelar vencimientos heredados y apuntó contra el kirchnerismo.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, defendió el préstamo que concretó este miércoles el Banco Central (BCRA) por $3.000 millones de dólares y arremetió contra el kirchnerismo, al afirmar que “ya no psicopatean a nadie”.

“O sea, cancelamos deuda. Equivalente a financiamiento neto negativo, según su jerga”, fue lo que esbozó el ministro en sus redes, y agregó que el kirchnerismo “siempre se dedicó a aumentar el déficit y consecuentemente la deuda (300 mil millones mientras gobernaron)”.

En ese sentido, Caputo explicó la diferencia de la “deuda” que se tomó durante los gobiernos kirchneristas con el REPO que se anunció hoy. “Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit. Como se les caía la cara de vergüenza de ser el gobierno que más deuda tomó en la historia, inventaron el concepto de ‘financiamiento neto positivo’, e incluso lo festejaban”, indicó.

El funcionario agregó, además, que “festejaban engañar a la gente y tomar deuda al mismo tiempo”. Y señaló que la administración libertaria “terminó con el déficit y bajó la deuda consolidada en 50 mil millones”.

El viernes 9 de enero vencen los bonos emitidos en agosto de 2020 -durante la gestión de Alberto Fernández- como resultado de la reestructuración de la deuda que hizo Martín Guzmán al frente del Palacio de Hacienda. En total, se contabilizan $4.200 millones de dólares que deberá afrontar el Ejecutivo.

La jornada de los activos no repuntó y el riesgo país volvió a subir

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró en baja, mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York también operaron con resultados negativos.

El gobierno confirmó el REPO con los bancos por un total de $3.000 millones de dólares, lo que se pronosticaba como una buena señal para los mercados. Sin embargo, el anuncio no tuvo buena recepción en la jornada del miércoles.

Para la consultora Puente, el préstamo por $3.000 millones de dólares “es una buena noticia” pero no implica que “tenga un impacto importante en precios, el riesgo país, ni en el mercado”. “Hacia adelante, nos enfocamos en analizar los drivers que pueden llevar a una mayor compresión de la curva soberana, identificando principalmente dos: el acceso a los mercados internacionales y una nueva mejora en la calificación crediticia”.

El S&P Merval cayó 3,2% hasta los 3.013.957,43 puntos. En un panel líder donde se disputaron las bajas, tuvieron las mayores pérdidas las acciones de YPF (-6%), Edenor (-5,79%) y Central Puerto (-5,21%). Por el lado de las subas, únicamente Ternium (3,14%) y Transener (0,94%) se ubicaron en terreno positivo.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas cerraron en rojo: Edenor (-6,4%) e YPF (-4,7%) lideraron las pérdidas. Caso contrario sucedió con Ternium (3,1%) y Banco Macro (1,6%), quienes anotaron las mayores ganancias.

En los títulos públicos, el AL30 perdió 0,2% al igual que el AL35; en ese sentido, el riesgo país volvió a subir y cerró en 575 puntos, según la medición de JP Morgan. En la misma jornada había alcanzado el valor más bajo desde 2018 (554 puntos).

