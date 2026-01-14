El Gobierno dio de baja a tres prepagas: cuáles son las empresas afectadas

El Gobierno Nacional anunció la baja definitiva de tres empresas de medicina prepaga para ordenar el sistema de salud privado . La medida se oficializó a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, tras detectar serias irregularidades en el cumplimiento de las normativas vigentes. Esta decisión pone en alerta a miles de afiliados que quedaron sin servicio.

Las empresas que ya no podrán operar en el mercado son Staff Médico S.A. , Sancor Medicina Privada S.A. y la Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA) . Según la información oficial, estas firmas no cumplían con los requisitos mínimos de solvencia o prestación de servicios, lo que motivó la drástica resolución de darlas de baja del registro. Esta depuración busca proteger a los afiliados de coberturas fantasmas o deficientes.

La incertidumbre es lógica entre quienes aportaban a estas prepagas . Si bien cada caso puede tener sus particularidades, lo habitual en estas situaciones es que los afiliados deban buscar una nueva cobertura o sean absorbidos por otras obras sociales, dependiendo de su situación laboral. Es fundamental que los usuarios afectados consulten directamente con la Superintendencia para conocer los pasos a seguir y no quedar desprotegidos.

Sancor Salud emitió un comunicado oficial para aclarar el cierre registral de ciertas entidades, asegurando que esta decisión no afecta la normal prestación de servicios. La empresa explicó que Sancor Medicina Privada, aunque vinculada, era la obra social original, siendo la Asociación Mutual Sancor Salud la que actualmente brinda cobertura a los trabajadores de la compañía.

Posteriormente, la Asociación Mutual Sancor Salud adquirió Staff Médico S.A., lo que permitió unificar y concentrar toda la cartera de afiliados en una única razón social. En este contexto de consolidación, Sancor Salud procedió al cierre registral de aquellas entidades que ya no poseen beneficiarios activos, cumpliendo con la normativa vigente. "Es una decisión voluntaria de nuestra empresa, solicitar el cese de registro de las entidades citadas por no contar a la fecha con población beneficiaria en los términos de la Ley 26.682. La publicación del citado edicto no genera afectación a la normal actividad prestada", concluyeron desde la mutual.

El Gobierno ha intensificado los controles sobre las empresas de salud, exigiendo que presenten la documentación respaldatoria de su capacidad operativa. Según el gobierno, muchas de estas bajas responden a empresas que no brindaban las prestaciones obligatorias o que presentaban fallas administrativas graves reiteradas en el tiempo.