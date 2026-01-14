Cuáles fueron los rubros que más subieron en la provincia de Mendoza en diciembre 2025

Cuáles fueron los rubros que más subieron en la provincia de Mendoza

Por Soledad Maturano







La inflación en la provincia de Mendoza fue del 2,8% en diciembre de 2025, según los datos publicados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). Con este resultado, el índice provincial acumuló seis meses consecutivos de subas.

De este modo, a lo largo de 2025 la inflación acumulada en Mendoza alcanzó el 29,9%. Frente a este escenario, surge una pregunta clave: ¿cuáles fueron los rubros que más aumentaron en la provincia durante el último mes del año?

Si bien la variación general fue del 2,8%, algunos bienes y servicios registraron incrementos por encima de ese promedio, mientras que otros se ubicaron por debajo. A continuación, el detalle de los principales aumentos que incidieron en la inflación de diciembre:

Transporte y comunicaciones: 4,1%

Alimentos y bebidas: 3,4%

Esparcimiento: 3,1%

Otros bienes y servicios: 2,6%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,3%

Atención médica y gastos para la salud: 2,1%

Vivienda y servicios básicos: 1,6%

Indumentaria: 1,4%

Educación: 0,2% image Transporte y comunicaciones fue lo que más subió en diciembre 2025 De esta manera, los mayores aumentos de precios que presionaron sobre la inflación estuvieron vinculados principalmente a transporte y comunicaciones y a alimentos y bebidas, rubros centrales en el consumo cotidiano de los hogares mendocinos.