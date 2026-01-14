14 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
DATOS LOCALES

Cuáles fueron los rubros que más subieron en la provincia de Mendoza en diciembre 2025

La inflación en la provincia de Mendoza sumó su sexto mes consecutivo de subas. Qué rubros incidieron más en la suba de precios.

Cuáles fueron los rubros que más subieron en la provincia de Mendoza

Cuáles fueron los rubros que más subieron en la provincia de Mendoza

 Por Soledad Maturano

La inflación en la provincia de Mendoza fue del 2,8% en diciembre de 2025, según los datos publicados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). Con este resultado, el índice provincial acumuló seis meses consecutivos de subas.

Lee además
Hoteles boutique y posadas con encanto: la guía perfecta para un fin de semana de relax en Mendoza
Te va a encantar

Hoteles boutique y posadas con encanto: la guía perfecta para un fin de semana de relax en Mendoza
Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 14 de enero.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 14 de enero
compras, supermercados, comercio.jpg
El INDEC difundi&oacute; la inflaci&oacute;n de diciembre 2025.

El INDEC difundió la inflación de diciembre 2025.

Los rubros que más aumentaron en la provincia de Mendoza

Si bien la variación general fue del 2,8%, algunos bienes y servicios registraron incrementos por encima de ese promedio, mientras que otros se ubicaron por debajo. A continuación, el detalle de los principales aumentos que incidieron en la inflación de diciembre:

  • Transporte y comunicaciones: 4,1%
  • Alimentos y bebidas: 3,4%
  • Esparcimiento: 3,1%
  • Otros bienes y servicios: 2,6%
  • Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,3%
  • Atención médica y gastos para la salud: 2,1%
  • Vivienda y servicios básicos: 1,6%
  • Indumentaria: 1,4%
  • Educación: 0,2%
image
Transporte y comunicaciones fue lo que más subió en diciembre 2025

Transporte y comunicaciones fue lo que más subió en diciembre 2025

De esta manera, los mayores aumentos de precios que presionaron sobre la inflación estuvieron vinculados principalmente a transporte y comunicaciones y a alimentos y bebidas, rubros centrales en el consumo cotidiano de los hogares mendocinos.

Temas
Seguí leyendo

Calor, tormentas y Zonda en un departamento: el pronóstico para este miércoles en Mendoza

"Era un peligro enorme": el relato de la joven que rescató a los cachorros atrapados en una acequia

Por qué quedaron libres los policías acusados de matar a Cynthia Landi en Guaymallén

Buscan en Mendoza a un joven de 20 años desaparecido en San Luis

Cuánto necesitó una familia mendocina en diciembre de 2025 para no ser pobre ni indigente

Dictan prisión preventiva a la pareja acusada por el homicidio del joven atropellado en Guaymallén

La inflación en Mendoza fue de 2,8% y los precios subieron 29,9% en todo 2025

Cornejo reapareció en Chile, donde celebró la convivencia entre ideologías en un foro internacional

LO QUE SE LEE AHORA
Tras la inflación de diciembre, el Monotributo actualiza sus escalas y cambia el piso de Ganancias
ATENCIÓN MONOTRIBUTISTAS

Tras la inflación de diciembre, el Monotributo actualiza sus escalas y cambia el piso de Ganancias

Las Más Leídas

¿Qué hacer con la ropa que ya no usas? 5 opciones sustentables antes de tirarla
Moda circular

Qué hacer con la ropa que ya no usás: 5 opciones sustentables antes de tirarla

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios 100% online: así funciona el nuevo esquema
CASA PROPIA

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios 100% online: así funciona el nuevo esquema

La decisión se tomó luego de un nuevo análisis, que incluyó la recalificación de la imputación.
Giro judicial

Por qué quedaron libres los policías acusados de matar a Cynthia Landi en Guaymallén

Conocé el pronóstico en Mendoza para este miércoles.
El clima

Calor, tormentas y Zonda en un departamento: el pronóstico para este miércoles en Mendoza

El antecedente más grave de su historial judicial
Estremecedor

El acusado por el crimen en Las Heras fue condenado por homicidio culposo tras la muerte de su hija