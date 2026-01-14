Hoteles boutique y posadas con encanto: la guía perfecta para un fin de semana de relax en Mendoza

La provincia de Mendoza se destaca no solo por sus paisajes de ensueño, sino también por sus alojamientos únicos. Sitio Andino conversó con un hotel boutique y una posada que pueden ofrecerte un fin de semana de relax y momentos inolvidables.

Sitio Andino conversó con Bárbara Oviedo , supervisora de recepción del hotel , quien explicó qué hace a este lugar diferente del resto : "Es la experiencia personalizada. Cada detalle está pensado para que el huésped se sienta como en casa, pero con ese plus de diseño, tranquilidad y calidez que te hace bajar un cambio apenas entrás".

"Para un fin de semana de relax contamos con propuestas cuidadosamente diseñadas: desayunos artesanales, jardines silenciosos para leer un libro, piscinas climatizadas, saunas húmedo y seco y una carta de masajes o tratamientos de bienestar como sanación de sonido. Cada servicio acompaña la experiencia del descanso; el objetivo básicamente es que cada momento invite a relajarse", agregó.

Según Oviedo, el hotel atrae a quienes valoran la privacidad, el diseño, la tranquilidad y la atención personalizada . También lo eligen parejas en busca de escapadas románticas, viajeros interesados en experiencias locales y quienes prefieren evitar aglomeraciones. Además, reciben huéspedes de negocios que no quieren sacrificar confort ni calidez.

La María Hotel Boutique (3) Relajate en La María Hotel Boutique

Por otro lado, agregó que lo ideal es ir sin apuros, dejarse llevar por el ritmo del lugar, disfrutar de un desayuno tranquilo, explorar los distintos espacios y aprovechar las recomendaciones de bodegas y restaurantes para complementar la experiencia. Los interesados pueden consultar a través de los medios oficiales del establecimiento.

Disfrutá un fin de semana diferente en Posada Mawida

Con respecto a esto, Sitio Andino dialogó con Franco Chizzoli, dueño de la posada, quien explicó qué hace único a este lugar: "El sitio se encuentra en una finca productora de uvas de 10 hectáreas y actualmente se combinan las dos actividades: tanto la viticultura como la hotelería. Cuando nuestros huéspedes nos visitan se dan cuenta de que están en medio de un viñedo activo. Sumado a esto, tenemos una de las vistas más lindas, con una vista directa al Cordón del Plata".

Posada Mawida Disfrutá un fin de semana diferente en Posada Mawida

"Con respecto a los servicios que destacamos, básicamente estás en una finca en plena naturaleza, en un oasis de tranquilidad, a 20 minutos del centro de la ciudad, a 40 minutos del Valle de Uco y a 10 minutos en auto de Chacras de Coria. Todo en un entorno natural con vistas impresionantes e inmerso entre viñedos", agregó.

Cómo llegar a la Posada Mawida

Embed

Posada Mawida (3) Posada Mawida: escapada perfecta entre naturaleza y comodidad

Sobre los visitantes, aclara que suelen ser turistas de Brasil, jóvenes de Buenos Aires que llegan para las fiestas locales y personas que aprovechan Mendoza para disfrutar de sus diversas actividades. Además, recibe viajeros europeos que recorren Sudamérica.

Posada Mawida (2) Posada Mawida, el refugio ideal para desconectar y relajarte

"Para quienes tengan una agenda apretada de 3 o 4 días, lo mejor es que, al llegar a nuestro alojamiento, se den cuenta de que en realidad está bueno quedarse, disfrutando de las amenidades que ofrecemos en el hotel. Tenemos un jardín repleto de árboles, con una pileta impresionante y vistas al Cordón del Plata, que invitan a agarrar un libro, tomar mate, bajar un cambio y disfrutar del entorno que ofrecemos en Posada Mawida", cerró. Quienes deseen más información pueden comunicarse directamente a través de los canales oficiales de la posada.

Tanto La María Hotel Boutique como Posada Mawida ofrecen experiencias únicas en Mendoza, combinando comodidad, diseño, tranquilidad y contacto con la naturaleza. ¿Querés descubrir los rincones más fascinantes que tiene la provincia? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta tiene para ofrecerte.