No sólo Uspallata: 4 opciones de Glamping en Mendoza para una experiencia única

Por Analía Martín







Nuestra provincia se ha posicionado como uno de los destinos más exclusivos del mundo y el turismo de lujo no para de crecer año tras año. Si bien Uspallata fue pionera con sus domos, hoy el fenómeno del glamping se expandió hacia otras zonas vitivinícolas, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de dormir bajo las estrellas con servicios de hotel.

La tendencia del "camping con glamour" llegó para resolver la eterna grieta entre los amantes de la aventura y los que no negocian una buena cama King Size y un baño privado. Mendoza, con sus paisajes imponentes de cordillera y sus cielos limpios, es el escenario ideal para este tipo de alojamientos. Lo interesante es que la oferta se ha diversificado. Ya no hace falta irse hasta la alta montaña para vivir esta experiencia.

Glamping en Potrerillos Glamping | La combinación perfecta entre naturaleza y hospedaje de lujo En el corazón de la zona productiva, rodeados de fincas y bodegas de renombre, han surgido complejos que combinan la arquitectura sustentable con la enología de primer nivel. Es el plan perfecto para una escapada romántica o un fin de semana de desconexión total.

Las joyas del Valle de Uco y el Sur Si querés vivir una experiencia distinta y despertarte literalmente entre las viñas, tomá nota de estas opciones que tenés que conocer:

Alpasión Lodge (Tunuyán): Quizás uno de los más conocidos y lujosos. Sus "lodges" son habitaciones individuales con forma de domo pero con techo de vidrio, permitiéndote ver la Vía Láctea desde la cama. Tienen deck privado y jacuzzi.

Entre Cielos (Luján de Cuyo): Aunque es un hotel boutique, su famosa habitación "Loft" flotante sobre el viñedo ofrece esa sensación de estar aislado en la naturaleza, con una vista 360 grados inigualable.

Real del Pehuenche (Malargüe): Para los que buscan algo más salvaje en el sur provincial. Está al pie de la cordillera y ofrece domos geodésicos calefaccionados ideales para el invierno o el verano fresco.

Para los que buscan algo más salvaje en el sur provincial. Está al pie de la cordillera y ofrece domos geodésicos calefaccionados ideales para el invierno o el verano fresco. Domos de Potrerillos: Si preferís el agua antes que el vino, en la zona del dique hay nuevas opciones con vista al lago que son un sueño al atardecer. image.png Las opciones de glamping se expanden más allá de Uspallata El glamping en Mendoza dejó de ser una moda pasajera para convertirse en una de las formas favoritas de alojarse. Animate a probarlo y redescubrí nuestros paisajes desde otra perspectiva.