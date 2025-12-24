El fenómeno del "Glamping": cómo disfrutar de la naturaleza y el lujo en la montaña

Con el tiempo, el fenómeno del “ Glamping ” se volvió cada vez más popular entre locales y turistas que visitan Mendoza. Al respecto, Sitio Andino conversó con Joaquín González , socio fundador de Domos Uspallata, para conocer más sobre esta experiencia imperdible.

El glamping es la tendencia de alojamiento que combina la experiencia de estar en plena naturaleza con todas las comodidades y el lujo de un hotel. Esta modalidad permite disfrutar del aire libre, paisajes únicos y diversas actividades.

En relación con esto, el socio fundador de Domos Uspallata comentó sobre su propuesta y qué lo hace único : " Es el entorno en el que se encuentra , porque está ubicado al sur del Valle de Uspallata y tiene vistas panorámicas tanto de la cordillera hacia el oeste como de la precordillera hacia el este. Los domos están emplazados sobre un barranco que da a un humedal muy grande, donde hay avistaje de aves, animales pastando y, atrás de eso, está el arroyo".

Luego agregó: "El complejo está localizado a unos 7 u 8 km del centro de la villa de Uspallata, entonces hay muy baja contaminación lumínica y sonora . Está muy bueno para observar los cielos estrellados. Hemos hecho sesiones de astroturismo ahí y la gente queda muy impactada".

Domos Uspallata (2) Domos Uspallata: escapada única bajo cielos estrellados

Cómo llegar a Domos Uspallata

"Cada domo ofrece las mismas comodidades que una cabaña bien equipada. Tienen una habitación con calefacción a leña, aire acondicionado para las tardes de verano, todos cuentan con baño privado con agua caliente las 24 horas y una kitchenette con frigobar, anafe eléctrico y pava eléctrica. En el complejo, todas nuestras tarifas incluyen desayuno, y ofrecemos la opción de adicionales gastronómicos para almuerzo y cena", detalló.

Domos Uspallata (3) Domos Uspallata: confort en la montaña

Posteriormente continuó: "Tenemos una piscina tipo tanque australiano, abierta durante el verano. Acceso privado al Arroyo Uspallata. Acabamos de inaugurar un spa ecológico en el bosque, con sauna seco y una tina. Contamos con cabalgatas de diversas duraciones y distintos tipos de servicios de masajes. Lo que más nos eligen son parejas jóvenes, grupos de amigos y familias pequeñas, ya que los espacios tienen capacidad para hasta tres personas. También hemos recibido reservas para retiros espirituales y encuentros de empresas".

Domos Uspallata (4) Domos Uspallata: tu lugar de relax

"Estamos abiertos los 365 días del año. Y respecto de las tarifas, bueno, para la temporada de verano 2026 estamos manejando como referencia que una noche para dos con desayuno cuesta alrededor de 210 mil pesos (puede variar dependiendo del día de la semana y de fechas especiales). Tenemos grandes descuentos para estadías largas y tarifas promocionales para quienes quieran agregar la comida, tarifas con media pensión y estamos inscriptos en el programa Manso Alojamiento del Emetur, donde en fechas seleccionadas se pueden encontrar noches para dos con desayuno por 100 mil pesos", finalizó.

Domos Uspallata (5) Domos Uspallata cuenta con spa ecológico

En conclusión, Domos Uspallata se presenta como una opción de glamping única en Mendoza, combinando la belleza natural del valle y la cordillera con comodidades de lujo. ¿Querés descubrir los rincones más fascinantes que tiene la provincia de Mendoza? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta tiene para ofrecerte.