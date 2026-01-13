13 de enero de 2026
Turismo en Mendoza: más escapadas de menos días y gasoleras

Hasta el momento, los promedios de ocupación son similares a los del año pasado, según indicaron desde la Cámara de Hotelería de Mendoza.

 Por Sofía Pons

La provincia de Mendoza es una de las referentes a nivel turístico en el país. Su variedad de paisajes, propuestas gastronómicas y de enoturismo, la posicionan como uno de los destinos más interesantes de la Argentina y la región. Sin embargo, este verano se desarrolla sin grandes picos de movimiento y los viajeros optan por estadías cortas.

El presidente de la Cámara Hotelera de Mendoza, Marcelo Rosental, contó que el departamento de San Rafael y la zona de Alta Montaña mantienen niveles elevados de ocupación -arriba del 80%-, pero se debe a sus características estacionales. "Es lógico por la cantidad de plazas que tienen. Además, la época estival es el momento de temporada alta, el cual es corto porque es de 46 o 60 días, nada más", explicó.

El empresario del sector comentó que las cifras de ocupación tienen que ver la cantidad de camas disponibles y comparó las regiones de temporada alta con el norte mendocino. "El Gran Mendoza tiene casi tres veces más de plazas que los sitios mencionados. En Mendoza no superamos el 40% de ocupación, al igual que en 2025", indicó.

Turismo en Mendoza: más escapadas de menos días

Rosental dijo que, hasta el momento, el movimiento turístico es similar al del año pasado. "El argentino que salió de vacaciones, el que no se fue afuera y elige el país, está eligiendo escapadas mucho más cortas y más gasoleras. Entonces es muy probable que, si toman la decisión de vacacionar, se sumaría más gente de acá hasta que termine enero, por lo menos. Sin embargo, no creo que superemos el 50% de ocupación en Mendoza", opinó.

Según detalló, una ocupación buena en Mendoza ronda el 69%. "Antes estaban muy marcadas las temporadas, ahora se han acortado las estadías, son de tres a cinco días. Por ejemplo, podés tener fines de semana largos, tanto nacionales como internacionales, con buena ocupación y el resto del mes con baja, entonces el mes completo no llega a 50% de ocupación, que es lo que necesita un hotel medio para subsistir", explicó.

image
San Rafael y Alta Montaña son los más elegidos en el verano.

San Rafael y Alta Montaña son los más elegidos en el verano.

Factores económicos que condicionan al turismo

En el último tiempo, el turismo extranjero disminuyó y -según Rosental- se debe a la apreciación del peso, pero el movimiento se recupera lentamente. "Este año va a haber menos de la mitad de los eventos internacionales que hubo en 2025. Habrá algunos encuentros deportivos nacionales, pero no habrá congresos médicos grandes, que traían mucha gente. Nosotros éramos la tercera plaza en eventos internacionales y nacionales del país, después de Buenos Aires y Rosario. Me parece que ahí hay una falencia", expresó.

Aproximadamente desde la pandemia, los viajeros eligen estadías más cortas, a veces por el tiempo disponible y en otras ocasiones, por los recursos económicos. "Son más breves, pero más seguidas, entonces se regulariza. Es un fenómeno regional", detalló.

El Presidente de la Cámara, que representa a hoteles de tres a cinco estrellas, comentó que hay dos factores que mantiene expectante al sector ante la crisis actual:

  • Desarrollo de la minería en Mendoza: "Con la apertura de la actividad, en dos años el trabajo va a crecer y, en consecuencia, el turismo corporativo porque van a empezar a venir empresas a la provincia".
  • Política cambiaria: "Las monedas en la región se apreciaron, real y el peso chileno, entonces no es tan barato ir allá como hace un año o dos. Todo eso hace que Argentina se vuelva a equiparar en cuanto a precios, pero no a costos".
  • Avance de la reforma laboral e impositiva: "Nuestro producto es un 30% más caro que el de Chile o Brasil, debido a los costos de insumos hasta los recursos humanos. Faltan políticas, como la ley laboral que está por salir, y una reforma impositiva para los productos importados, como sábanas, toallas o cerraduras magnéticas".

Con estas políticas e impulsos, la actividad turística de Mendoza podría recuperar el auge que tuvo en años pasados e incluso posicionarse aún más a nivel internacional.

