El secreto mejor guardado del Valle de Uco: por qué San Carlos enamora este verano 2026

Naturaleza salvaje, rutas escénicas, historia, bodegas y la Laguna del Diamante convierten a San Carlos en un destino ideal para desconectar y recorrer sin apuro.

San Carlos enamora este verano 2026.

San Carlos enamora este verano 2026.

Foto: Yemel Fil
 Por Cecilia Zabala

En pleno corazón del Valle de Uco, el departamento de San Carlos emerge este verano 2026 como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan paisajes imponentes, tranquilidad y experiencias auténticas, lejos del turismo masivo. Con propuestas que combinan historia, naturaleza, producción local y rutas panorámicas, el departamento ofrece opciones para escapadas de uno o varios días.

Historia viva en la Villa San Carlos

Entre los recorridos urbanos, uno de los puntos destacados es el Museo del Fuerte, ubicado en la Villa San Carlos. El espacio permite conocer el pasado estratégico del departamento, vinculado a los antiguos fortines y al proceso de ocupación del territorio. Es una visita ideal para combinar con caminatas por el casco histórico y una pausa gastronómica.

San Carlos fuerte.jpg
El fuerte San Carlos, un lugar para ser visitado.

El fuerte San Carlos, un lugar para ser visitado.

Espacios verdes para disfrutar en familia

San Carlos también apuesta al turismo familiar, con parques y espacios recreativos que invitan a disfrutar al aire libre. El Parque de los Niños y el espacio similar en Eugenio Bustos ofrecen juegos, sombra y sectores de descanso, pensados para los más chicos y para quienes buscan un plan tranquilo dentro del departamento.

parque de los niños san carlos

"Pueblo Mágico de los Niños", un parque temático inclusivo con juegos innovadores en Eugenio Bustos.

La Ruta 40, un viaje que ya es destino

Uno de los grandes atractivos del verano sancarlino es el turismo en auto. El tramo de la Ruta Nacional 40 que conecta Pareditas con El Sosneado se destaca como uno de los recorridos más impactantes del sur mendocino. Montañas, planicies infinitas y formaciones geológicas acompañan el viaje, convirtiendo al trayecto en una experiencia ideal para frenar, sacar fotos y dejarse sorprender por el paisaje.

Huayquerías, un cañadón que sorprende a minutos del pueblo

A pocos minutos de la Villa San Carlos se encuentra uno de los sitios más llamativos del departamento: Huayquerías, también conocidas como el Cañadón de la Salada. Altas paredes esculpidas por el agua y el paso del tiempo forman un paisaje de fuerte impacto visual, que invita a caminar, observar y conectar con la naturaleza en estado puro.

huayquerias.jpg
Las Huayquerías, un lugar imponente y majestuoso que tiene más de 450 millones de años de historia.

Las Huayquerías, un lugar imponente y majestuoso que tiene más de 450 millones de años de historia.

Huayquerias - 502310
Los cañadones, formados a fuerza de viento, lluvias y el paso del tiempo.

Los cañadones, formados a fuerza de viento, lluvias y el paso del tiempo.

Laguna del Diamante, el gran atractivo de alta montaña

Uno de los puntos más esperados de la temporada es el inicio de la temporada de la Laguna del Diamante, cuya apertura estaba prevista para este 8 de enero pero por las lluvis se postergó. El Área Natural Protegida se ubica a unos 140 kilómetros de la Villa San Carlos y se accede en vehículo alto o moto.

laguna del diamante, fauna, mendoza turismo, san carlos, volcan maipo, guanacos.jpg
La Laguna del Diamante, un paraíso en San Carlos.

La Laguna del Diamante, un paraíso en San Carlos.

laguna del diamante, fauna, mendoza turismo, san carlos, volcan maipo.jpg
Uno de los paisajes más destacados y magníficos que tiene la provincia de Mendoza.

Uno de los paisajes más destacados y magníficos que tiene la provincia de Mendoza.

laguna del diamante, fauna, mendoza turismo, san carlos, volcan maipo.jpg
La majestuosidad de la Laguna del Diamante.

La majestuosidad de la Laguna del Diamante.

El camino de montaña ya forma parte del atractivo y culmina en un espejo de agua a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, con el imponente Volcán Maipo dominando el paisaje. Es una excursión de día completo, ideal para relajarse, admirar las formaciones rocosas, la flora y la fauna autóctona. El ingreso requiere reserva previa a través del sitio oficial de Áreas Naturales Protegidas.

laguna del diamante, fauna, mendoza turismo, san carlos, volcan maipo.jpg
La temporada 2026 está a pleno para que mendocinos y turistas ya pueden visitar la Laguna del Diamante ubicada en San Carlos.

La temporada 2026 está a pleno para que mendocinos y turistas ya pueden visitar la Laguna del Diamante ubicada en San Carlos.

Bodegas, sabores y nuevas experiencias productivas

La propuesta turística se completa con bodegas artesanales que abren sus puertas al público y permiten conocer el proceso de vinificación, además de establecimientos de proyección internacional.

VINO bodegas san carlos turismo
Las bodegas, uno de los atractivos de San Carlos.

Las bodegas, uno de los atractivos de San Carlos.

A esto se suma una experiencia innovadora próxima a inaugurarse: un circuito dedicado al orégano, donde los visitantes podrán recorrer todo el proceso productivo, desde el cultivo hasta el fraccionamiento final.

image.png
San Carlos logró la certificación internacional para el orégano.

San Carlos logró la certificación internacional para el orégano.

Con paisajes impactantes, rutas escénicas, historia y producción local, San Carlos se consolida este verano 2026 como uno de los secretos mejor guardados del Valle de Uco, ideal para quienes buscan desconectar, explorar y disfrutar de la Mendoza más auténtica.

Arroyo de San Carlos
Arroyo de San Carlos.

Arroyo de San Carlos.

