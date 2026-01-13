13 de enero de 2026
General Alvear sale a la ruta para captar futuros visitantes

Con la entrega de material digital y presencial, General Alvear busca difundir sus atractivos turísticos y fortalecer la conectividad con turistas de distintas provincias.

General Alvear promociona en las rutas las bondades del departamento.

Durante la jornada se brindó información a los viajeros, se entregó folletería y material promocional, y se difundieron los principales atractivos y servicios turísticos mediante el código QR oficial de General Alvear.

El director de Turismo, Gustavo García, explicó que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida. “Hemos tomado la iniciativa de salir a la ruta con todo el personal para dar información del lugar y tratar de captar a futuro posibles visitantes”, señaló. Además, indicó que en la Ruta 188 se registra principalmente el paso de turistas provenientes de Buenos Aires y Capital Federal, además de localidades del interior bonaerense.

Código QR de General Alvear

García destacó la importancia del material digital entregado. “Se entrega folletería y un presente, pero lo más importante es el código QR de General Alvear, donde están todos los servicios y prestadores turísticos del departamento”, afirmó.

La Virreina Nacional de la Vendimia, Sofía Perfumo, participó de la actividad y resaltó el contacto directo con los visitantes. “Parando a los turistas para comentarles sobre General Alvear, agradecerles por elegir este destino y contarles todo lo que nuestro departamento tiene para ofrecer”, expresó. También señaló que se brindó información sobre gastronomía, turismo rural y opciones de alojamiento.

Desde la Cámara de Turismo, Walter Martínez, valoró el trabajo conjunto entre instituciones. “Estamos tratando de aportar a lo que es el turismo y creemos que la promoción es fundamental”, sostuvo, y agregó que durante la mañana se registró el paso de turistas de Capital Federal, Gran Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

