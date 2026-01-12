Homicidio, robos y evasión: el violento perfil del detenido por el crimen en un barrio privado de Las Heras

Juan Ramírez (35) quedó en las últimas horas bajo la lupa de los investigadores que trabajan en el homicidio de Silvia Susna Rodríguez (74) . El hombre, que posee un amplio prontuario delictivo , también mantenía un vínculo cercano con la mujer , que días atrás fue arrastrada por el Zanjón de Los Ciruelos .

Tras el avance de la investigación, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos lo imputó por el delito de homicidio criminis causa , una figura penal que prevé como única pena la prisión perpetua .

El hecho ocurrió en el barrio privado Cerro de La Capilla , en el departamento de Las Heras . La mujer fue hallada sin vida en una habitación, recostada sobre una cama y cubierta con una sábana , sin signos vitales. Luego del hallazgo, Ramírez fue detenido junto a otra mujer identificada como Noelia Valeria Estrella (37) .

Fuentes judiciales indicaron que ambos detenidos se encontraban alojándose en el domicilio de la víctima al momento del hecho. De acuerdo con la investigación preliminar, habrían asesinado a Rodríguez y posteriormente sustraído algunas de sus pertenencias .

El amplio historial delictivo de Juan Ramírez

Según informaron fuentes judiciales, Ramírez es hijo de una expareja de la víctima y, además, mantenía una relación sentimental con una mujer que fue arrastrada por el Zanjón de Los Ciruelos en los últimos días de 2025 y que aún continúa desaparecida.

No obstante, el acusado cuenta con un extenso historial delictivo. Registra medidas judiciales pendientes, con capturas solicitadas el 13 de marzo de 2017 y el 19 de junio de 2025.

Entre sus antecedentes penales más graves figuran:

Falso testimonio (27/06/2025)

Captura pendiente (16/06/2025)

Robo simple (11/02/2024)

Hurto simple en grado de tentativa (21/12/2023)

Homicidio agravado (05/05/2018)

De esta manera, Juan Ramírez quedó imputado junto a Noelia Valeria Estrella. Ambos serán trasladados en las próximas horas y alojados en distintos complejos penitenciarios de Mendoza, mientras avanza la causa judicial.

Cómo ocurrió el crimen en un barrio privado de Las Heras

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 11.35 y estuvo a cargo de personal de la Comisaría 43° de Las Heras. Un llamado a la línea de emergencias realizado por una mujer conocida de la víctima, alertó sobre el hecho y manifestó no haberla visto desde hacía aproximadamente un mes.

La denunciante indicó que Rodríguez vivía sola y que, al acercarse a su domicilio, fue atendida por un sujeto que le aseguró que la mujer no se encontraba en la vivienda. La situación le resultó sospechosa, ya que el vehículo de la víctima estaba estacionado en el exterior.

Al arribar el personal policial al domicilio ubicado en Barrio Cerro de La Capilla, Manzana 03, Casa 30, fueron recibidos por el mismo individuo, quien reiteró que la mujer se encontraba en un departamento de Malargüe desde el viernes.

Foto: Medios Andinos

Ante la insistencia de los efectivos, el hombre permitió el ingreso a la vivienda. En un primer momento, los investigadores observaron en el interior la presencia de estupefacientes sobre una mesa, abundantes bebidas alcohólicas y a su pareja, una mujer que se encontraba bajo los efectos de sustancias.

Sin embargo, estos datos fueron descartados ya que tras las pericias realizadas se descartó la presencia de drogas. Según se informó, las sustancias observadas serían compatibles con bicarbonato de sodio.

Durante la inspección, los policías se dirigieron a la habitación de la víctima, la cual estaba cerrada con llave. Mientras se mantenía comunicación telefónica con el Ayudante Fiscal, el sujeto confesó que la mujer había fallecido el viernes por la noche, aunque no aportó mayores precisiones.