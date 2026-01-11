Hallaron sin vida a una mujer en un barrio privado y su ahijado quedó en la mira de los investigadores

En el lugar se encontraban el hijo de la víctima y su pareja, quienes quedaron inmediatamente bajo investigación

Una mujer de 74 años fue encontrada sin vida este domingo por la mañana en una vivienda del barrio privado Cerro de La Capilla , ubicado en el departamento de Las Heras. En el lugar se encontraban el ahijado de la víctima y su pareja , quienes quedaron inmediatamente bajo investigación y son considerados los principales sospechosos del presunto homicidio .

La víctima fue identificada como Silvia Susana Rodríguez . El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 11.35 y estuvo a cargo de personal de la Comisaría 43° de Las Heras. Un llamado a la línea de emergencias realizado por una mujer conocida de la víctima, alertó sobre el hecho y manifestó no haberla visto desde hacía aproximadamente un mes .

La denunciante indicó que Rodríguez vivía sola y que, al acercarse a su domicilio, fue atendida por un sujeto que le aseguró que la mujer no se encontraba en la vivienda. La situación le resultó sospechosa, ya que el vehículo de la víctima estaba estacionado en el exterior .

Al arribar el personal policial al domicilio ubicado en Barrio Cerro de La Capilla, Manzana 03, Casa 30 , fueron recibidos por el mismo individuo, quien reiteró que la mujer se encontraba en un departamento de Malargüe desde el viernes.

Móvil policial, policía de Mendoza, accidente, robo, operativo, homicidio Durante la inspección, los policías se dirigieron a la habitación de la víctima, la cual estaba cerrada con llave Foto: Cristian Lozano

Ante la insistencia de los efectivos, el hombre permitió el ingreso a la vivienda. En el interior se observó la presencia de estupefacientes sobre una mesa, abundantes bebidas alcohólicas y a su pareja, una mujer que se encontraba bajo los efectos de sustancias.

Durante la inspección, los policías se dirigieron a la habitación de la víctima, la cual estaba cerrada con llave. Mientras se mantenía comunicación telefónica con el Ayudante Fiscal, el sujeto confesó que la mujer había fallecido el viernes por la noche, aunque no aportó mayores precisiones.

Al ingresar a la habitación, se constató que Silvia Susana Rodríguez se encontraba recostada sobre la cama, cubierta con una sábana y sin signos vitales. Hasta el momento, se desconocen las causas del fallecimiento y las lesiones que podría presentar el cuerpo.

Dos aprehendidos y antecedentes penales

Por el hecho fue aprehendido J. R., un hombre de 35 años, hijo de la víctima, quien presenta medidas judiciales pendientes correspondientes a capturas del 13 de marzo de 2017 y del 19 de junio de 2025.

Además, cuenta con antecedentes penales, entre ellos:

Falso testimonio (27/06/2025)

Captura pendiente (16/06/2025)

Robo simple (11/02/2024)

Hurto simple en grado de tentativa (21/12/2023)

Art. 67 (30/02/2020)

Homicidio agravado (05/05/2018)

También fue aprehendida N. E., una mujer de 37 años, pareja del detenido.

Investigación en curso

En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad de Investigación y Delitos (UID) y Policía Científica, quienes realizaron las pericias de rigor para determinar las causas de la muerte y esclarecer lo ocurrido.

Lunes 26 de Mayo de 2025, homicidio comerciante en Godoy Cruz, científica, criminalística, policía de mendoza Silvia Susana Rodríguez se encontraba recostada sobre la cama, cubierta con una sábana y sin signos vitales Foto: Cristian Lozano - Ilustrativa

La causa quedó a cargo del Ayudante Fiscal Dr. Buzola, quien dispuso las primeras medidas investigativas. Luego, la investigación quedó en manos de la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos.