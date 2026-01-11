11 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Accidente vial

Rescataron a un joven de un auto incendiado en Maipú: había chocado contra un árbol

El accidente vial ocurrió a las 7 en carril Rodríguez Peña y Urquiza, en el departamento de Maipú. El conductor quedó grave y fue trasladado al Hospital Central.

Impactante siniestro en Maipú dejó a un joven con politraumatismos graves.

Impactante siniestro en Maipú dejó a un joven con politraumatismos graves.

 Por Celeste Funes

Un grave accidente vial ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en el departamento de Maipú, cuando un joven de 26 años resultó con politraumatismos graves tras perder el control de su vehículo y chocar contra un árbol. El hecho se registró en la intersección de carril Rodríguez Peña y Urquiza.

Chocó contra un árbol, su auto se incendió y quedó en estado grave en Maipú

Según la información oficial, la víctima fue identificada como M. B., quien conducía un automóvil Ford Mondeo que circulaba por carril Rodríguez Peña, con dirección de oeste a este. Por causas que aún se tratan de establecer, el conductor perdió el dominio del rodado, se cruzó de carril e impactó en solitario contra un árbol.

Lee además
El 22 de febrero se votará en seis departamentos.
Conocé todas las listas

Qué se vota, cuándo inicia la campaña y todos los candidatos para las elecciones 2026 en Mendoza
Las curiosidades de las listas para las elecciones 2026.
Perlitas

Elecciones 2026: listas con reinas, un artista y un famoso panadero que buscan ser concejales

Tras el impacto, el vehículo comenzó a incendiarse, generando una situación de alto riesgo. Personas que se encontraban en el lugar intervinieron de manera inmediata y lograron rescatar al conductor del interior del automóvil, antes de que el fuego se propagara por completo.

En el operativo trabajaron efectivos policiales, personal de Tránsito municipal y Bomberos Voluntarios de Maipú, quienes lograron sofocar el incendio. El siniestro provocó afectaciones parciales en el motor y en el habitáculo del vehículo.

Posteriormente, médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron al conductor, diagnosticándole politraumatismo grave por accidente vial, con pérdida de conocimiento. Debido a la gravedad de las lesiones, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde quedó internado.

Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la Oficina Fiscal correspondiente, que busca determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente ocurrido en una de las arterias más transitadas de Maipú.

Temas
Seguí leyendo

Impactante choque entre auto y camión en Maipú: una mujer muerta y un hombre gravemente herido

Desarticulan en Maipú a una banda que robaba motos y autos bajo amenazas

La Temporada de Ruta sigue su marcha: Maipú recibe la 8.ª fecha tras el triunfo de Goudailliez

Elecciones 2026 en Maipú: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

Operativos policiales de alto impacto en Mendoza: 18 aprehendidos en Maipú, Ciudad y San Martín

Muerte en Maipú: un hombre falleció tras ingresar a viviendas y ser retenido por vecinos

Falleció el niño de 6 años que se electrocutó en su casa de Maipú mientras buscaba una pelota

Aprehendieron a dos conductores alcoholizados durante patrullajes preventivos en Ciudad

LO QUE SE LEE AHORA
Malargüe: un fatal accidente ocurrido en el Puente del Matadero.
Accidente fatal

Tragedia y dolor en Malargüe: una mujer y una niña murieron en un choque sobre la Ruta 40

Las Más Leídas

Estafa millonaria al ex entrenador de Godoy Cruz Pedro Troglio.
Denuncia judicial

Ex entrenador de Godoy Cruz denunció una estafa inmobiliaria millonaria

Chile: sabias que ya no tenés que llenar un formulario para que tu auto cruce al vecino país
¡Atención mendocinos!

Chile: sabías que ya no tenés que llenar un formulario para que tu auto cruce al vecino país

Guía de precios para las vacaciones 2026: cuánto cuesta comer en Chile
GASTRONOMÍA CHILENA

Guía de precios para las vacaciones 2026: cuánto cuesta comer en Chile

El director de Asuntos Gubernamentales del Ministerio de Gobierno, Francisco Mondotte.
San Rafael

Profunda tristeza en la UCR por la pérdida personal que sufrió Francisco Mondotte

La mansión fue publicada por una reconocida inmobiliaria de Mendoza y se ofrece en 600.000 dólares
125 años de antigüedad

Qué pasó con la histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén y por qué sigue en venta