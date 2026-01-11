Rescataron a un joven de un auto incendiado en Maipú: había chocado contra un árbol

Impactante siniestro en Maipú dejó a un joven con politraumatismos graves.

Por Celeste Funes







Un grave accidente vial ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en el departamento de Maipú, cuando un joven de 26 años resultó con politraumatismos graves tras perder el control de su vehículo y chocar contra un árbol. El hecho se registró en la intersección de carril Rodríguez Peña y Urquiza.

Chocó contra un árbol, su auto se incendió y quedó en estado grave en Maipú Según la información oficial, la víctima fue identificada como M. B., quien conducía un automóvil Ford Mondeo que circulaba por carril Rodríguez Peña, con dirección de oeste a este. Por causas que aún se tratan de establecer, el conductor perdió el dominio del rodado, se cruzó de carril e impactó en solitario contra un árbol.

Tras el impacto, el vehículo comenzó a incendiarse, generando una situación de alto riesgo. Personas que se encontraban en el lugar intervinieron de manera inmediata y lograron rescatar al conductor del interior del automóvil, antes de que el fuego se propagara por completo.

En el operativo trabajaron efectivos policiales, personal de Tránsito municipal y Bomberos Voluntarios de Maipú, quienes lograron sofocar el incendio. El siniestro provocó afectaciones parciales en el motor y en el habitáculo del vehículo.

Posteriormente, médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron al conductor, diagnosticándole politraumatismo grave por accidente vial, con pérdida de conocimiento. Debido a la gravedad de las lesiones, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde quedó internado. Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la Oficina Fiscal correspondiente, que busca determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente ocurrido en una de las arterias más transitadas de Maipú.