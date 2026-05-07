Asia Trucks inauguró su showroom de vehículos comerciales de la mano de Dongfeng

Asia Trucks abrió sus puertas como concesionario oficial de la marca Dongfeng. En un evento exclusivo para clientes y allegados a la empresa, la sucursal ubicada en el departamento de Maipú quedó inaugurada y ya está disponible la venta de vehículos comerciales al público.

Se trata de la marca china, creada en Wuhan, dedicada a vehículos comerciales y vans, que busca ampliar su mercado en la provincia de Mendoza. Actualmente mantiene alianzas con marcas de renombre como Nissan, Honda y Peugeot.

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"Estamos muy contentos de abrir una nueva concesionaria, es la número seis en el país. Acá ya estaban trabajando con la marca, pero ahora es un lanzamiento especial y esperado por nosotros por la importancia de la presencia de la marca", expresó el country manager de Dongfeng Argentina, Marcelo Mauro.

El referente de la marca dijo que Mendoza es un territorio donde las automotrices no pueden faltar. "Es una de las provincias más importantes del país, mueve la economía regional y es inevitable estar acá", indicó.

Sobre Dongfeng, Mauro motivó, a los interesados en adquirir un vehículo comercial, a apostar por las marcas chinas. "La calidad está al nivel de las marcas tradicionales más conocidas. Es una firma china que tiene más de un siglo de presencia, que produce más de 500.000 camiones por año y es una de las cinco productoras de camiones más importantes a nivel internacional", explicó.

Vehículos Dongfeng Asia Trucks Maipú, Mendoza. Los invitados pudieron conocer las diferentes opciones que brinda Dongfeng. Daniel Cano

Actualmente Dongfeng tiene disponible en el país una gama de 16 productos. "Es un lineup muy completo pensado para la Argentina, que abarca vehículos comerciales con poca capacidad de carga, de mil kilos, hasta un vehículo mediano capaz de transportar casi 12 toneladas. Incluso tenemos vans para el transporte de pasajeros, que para el turismo están muy buenas", comentó.

Asia trucks: una inauguración oficial esperada

Si bien la concesionaria funciona desde 2018, ahora abrió sus puertas como representante oficial de Dongfeng. Al evento inaugural también asistieron autoridades gubernamentales, funcionarios de la Provincia y de diferentes municipios.

Vehículos Dongfeng Asia Trucks Maipú, Mendoza. Alfredo Cornejo Mercedes Rus El evento contó con la presencia de autoridades gubernamentales. Daniel Cano

"Teníamos la venta disponible, pero no teníamos un showroom. Cien clientes apostaron antes de la gran apertura y confiaron en la marca, incluso compraron seis unidades que serán destinadas al proyecto Vaca Muerta", contó el titular de Asia Trucks, Gastón Menéndez.

Tenemos excelentes precios, la mejor atención, servicio postventa y especialistas en este tipo de vehículos. Tenemos excelentes precios, la mejor atención, servicio postventa y especialistas en este tipo de vehículos.

Los interesados en adquirir vehículos comerciales pueden hacerlo en Carril Rodríguez Peña 5501, en el departamento de Maipú, y pueden llevarse el producto en el momento. "La marca es confiable, ofrece tecnología, innovación, y la verdad es que es muy buena", expresó Menéndez.

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El mercado automotriz en Argentina y las variables económicas

Según el jefe de Ventas y Soporte al Cliente de Dongfeng Argentina, Carlos Luppi, el mercado automotriz en el país ha mejorado. "Por diversas situaciones económicas de los últimos años, el mercado ha repuntado mucho en el segmento de vehículos en general. En particular, los comerciales están muy pujantes porque muchos rubros de la actividad económica se han reactivado", opinó.

Vehículos Dongfeng Asia Trucks Maipú, Mendoza. La marca china se dedica a vehículos comerciales, para logística y turismo. Daniel Cano

Luppi explicó que los precios estaban distorsionados, no había disponibilidad de vehículos y en los últimos doce meses la situación cambió. "El cliente ahora trata de buscar una solución sin conformarse con lo que hay, sino en base a lo que realmente necesita. El mercado está creciendo y en los vehículos comerciales todavía no ha llegado a su techo", indicó.

Además, mencionó que el avance de ciertas actividades económicas impulsa al mercado automotriz en la Argentina. "Por ejemplo, la actividad minera va a colaborar con la venta de camiones y vehículos utilitarios. El sector agrícola está muy bien a nivel país, como también el e-commerce. En todo lo que es reparto urbano o de última milla, ya sean compras de supermercados u online, todavía hay mucho por desarrollar", explicó.