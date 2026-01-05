Malargüe: buscan a una mujer desaparecida hace 10 días y crece el reclamo de la familia

Una mujer de 78 años desapareció hace 10 días en el departamento de Malargüe y su familia la busca desesperadamente. La anciana asistió a un almuerzo organizando por las Hermanas de la Caridad, un evento al que asistía año a año. Esa fue la última vez que tuvieron noticias sobre ella.

La desesperación y el pedido de justicia volvieron a hacerse oír, cuando familiares de Emma Rosa Guajardo expresaron públicamente su angustia por la falta de respuestas y exigieron que la causa no quede en la nada.

En un testimonio cargado de emoción, Patricia , la hija de Guajardo, dialogó con Noticiero Andino e insistió en que la investigación debe avanzar y que se esclarezcan todas las responsabilidades. " No se merece que esto quede así ", señaló, al tiempo que reclamó que se evite la impunidad y que se profundicen todas las líneas investigativas.

Los allegados manifestaron su preocupación por lo que consideran información oculta y apuntaron a la necesidad de que se investigue cada dato . En ese sentido, mencionaron a las Hermanitas de la Caridad , a quienes atribuyeron tener información relevante, aunque aclararon que se trata de suposiciones que deberán ser corroboradas por la Justicia.

"Necesitamos que mi mamá aparezca, sea como sea", expresó Patricia, visiblemente afectada, en un pedido que resume el sentir de toda la familia.

Expectativa por la palabra del fiscal

Desde el entorno del caso confirmaron que durante la tarde se intentará dialogar con el fiscal de la causa para conocer cómo avanzó la búsqueda y si existen novedades concretas en la investigación.

Mientras tanto, la familia reiteró su pedido de acompañamiento y justicia, con la esperanza de que el caso tenga respuestas y que la verdad salga a la luz.

La investigación continúa en curso y, por el momento, no se descartan nuevas medidas. La Justicia busca determinar responsabilidades y esclarecer los hechos, en medio de un fuerte reclamo social y familiar para que el caso no quede impune y se obtengan respuestas definitivas.